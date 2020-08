Jugendliche finden 2000 Euro auf der Straße - und reagieren überraschend

Zwei Jugendliche finden in Hanau einen Geldbeutel mit 2000 Euro darin. Sie reagieren nicht ganz so, wie viele es erwarten würden.

Ein Mann verliert in Hanau* seine Geldbörse.

Darin befindet sich eine satte Summe von über 2.000 Euro.

Zwei Jugendliche findet sein Portemonnaie und sorgen für eine Überraschung.

Hanau - Wenn die Geldbörse verloren geht, befindet sich der Besitzer schnell in einer heiklen Situation. Nicht nur das Geld ist meist weg, sondern auch wichtige Ausweispapiere und Bankkarten. Passiert ist das laut Polizei auch einem 56-Jährigen in Hanau im Main-Kinzig-Kreis. Besonders ärgerlich: In seiner Börse befand sich neben Bank- und anderen Karten auch eine satte Summe von über 2.000 Euro.

Doch der Mann hatte Glück im Unglück. Denn sein Portemonnaie wurde nicht nur gefunden, sondern auch mit komplettem Inhalt bei der Polizei abgegeben. Die Beamten des Präsidiums Südosthessen sprechen in ihrer Mitteilung von einem „vorbildlichen“ Verhalten der Finder. Die zwei jungen Männer seien am Montagabend (17.08.2020) um kurz nach 19 Uhr auf der Polizeistation in Hanau erschienen.

Hanau: Mann verliert Geldbörse mit über 2.000 Euro - Finder handeln genau richtig

Die Geldbörse hatten sie in Hanau in der Straße „Am Herlinsee“ an einer Bushaltestelle gefunden, wo sie am Boden lag. Die Polizei konnte den Besitzer anhand der Ausweispapiere schließlich ausfindig machen und benachrichtigte diesen.

Jugendliche finden viel Geld auf der Straße - Besitzer erlebt eine Überraschung https://t.co/UN2viO2ZOL — op-online.de (@OP_online) August 18, 2020

Der war laut Polizei sehr angetan von der Ehrlichkeit der beiden jungen Männer, die in Seligenstadt und Hainburg wohnen. Als Dank ließ er ihnen einen satten Finderlohn aushändigen, der „deutlich über dem Soll“ gelegen habe. Die Ehrlichkeit der jungen Männer hatte sich damit gelohnt und der Besitzer hatte seine Geldbörse zurück. (red/svw)

