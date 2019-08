Männer beleidigen Passanten fremdenfeindlich – es kommt zur brutalen Attacke

Zwei Männer beleidigen in Hanau Passanten fremdenfeindlich. Dann kommt es zur brutalen Attacke.

Hanau - Polizeibeamte haben am Samstagabend zwei Männer vorläufig festgenommen, die an der Ludwigstraße in Hanau zwei Passanten bedroht, mit fremdenfeindlichen Worten beleidigt und geschlagen haben sollen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei standen gegen 19.45 Uhr die 33 und 37 Jahre alten Opfer vor einem Haus im Bereich der 80er-Hausnummen und unterhielten sich. Dies war offenbar einem dortigen Bewohner zu laut, der daraufhin mit seinem Besucher nach unten gegangen sein soll.

Brutale Attacke in Hanau: Polizei fasst Verdächtige

Einer soll eine Schusswaffe vorgezeigt und der andere mit einem Holzstock die Männer geschlagen haben. Anschließend wären die mutmaßlichen Täter wieder im Haus verschwunden.

Polizisten nahmen kurz darauf die 27 und 28 Jahre alten Verdächtigen fest; es wurden eine Schreckschusswaffe und ein Schlagstock sichergestellt. Die beiden Beschuldigten standen augenscheinlich unter Alkoholeinfluss und mussten daher eine Blutprobe abgeben. Die Staatsanwaltschaft Hanau ist eingeschaltet und die Ermittlungen dauern an. (chw)

Streit in Hanau: Polizei ermittelt

