Junge (12) verletzt: Polizei sucht unbekannten Radfahrer

Hanau - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (23.09.2019) an der Neuwirtshäuser Straße in Hanau sind zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen. Ein 12 Jahre alter Junge wurde verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren beide Radler gegen 7.30 Uhr auf dem Radweg entlang der Bundesstraße 8 zwischen Hanau-Wolfgang und Hanau-Großauheim/Waldsiedlung unterwegs. Sie fuhren sich entgegen, teilt die Polizei mit. Kurz vor der Ampel in Höhe der Neuwirtshäuser Straße kam es zum Unfall: Die Radfahrer stießen aus bislang unbekannter Ursache zusammen.

Dabei verletzte sich der Junge aus Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis) am Mittelfinger und erlitt Abschürfungen und Prellungen. Der Unfallbeteiligte fuhr nach dem Unfall weg. Zuvor soll er sich noch den Namen des Jungen notiert haben.

Hanau: Polizei sucht nach Unfall unbekannten Radfahrer

So beschreibt die Polizei den gesuchten Radfahrer:

Der Mann war vermutlich mit einem grauen E-Bike unterwegs

Er soll 40 bis 45 Jahre alt sein

Er soll etwa 1,80 Meter groß sein und eine normale Statur haben

Der unbekannte Radfahrer hatte kurze, rot-orangene Haare

Er trug eine Brille und einen Fahrradhelm

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, insbesondere nach einer etwa 40 Jahre alten Frau. Sie soll den Unfall aus ihrem Auto heraus beobachtet haben. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer der Unfallfluchtgruppe: 06183/91155-0.

