Polizei stoppt illegales Autorennen mit mehreren Streifenwagen

Hanau - Zwei Männer haben in Hanau am Samstag (16.05.2020) ein illegales Autorennen am Kinzigbogen in Hanau veranstaltet. Die Polizei kam mit mehreren Streifen.

Hanau: Illegales Autorennen am Kinzigbogen – Polizei rückt mit mehreren Streifenwagen an

Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Vorfall folgendermaßen: Am frühen Samstag gegen 0.30 Uhr verständigten Anwohner die Polizei. Zwei Männer sollen auf einem Parkplatz am Kinzigbogen in Hanau ein illegales Autorennen veranstaltet haben. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an.

„Wir haben mit starken Kräften alle Zu- und Abfahrten des Parkplatzes gesperrt. Hintergrund sind etliche Anwohnerbeschwerden, dass sich dort Personen aus der Tuner/Poser-Szene lautstark treffen und Rennen veranstalten würden“, sagte Helmfried Deller, stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeidienststelle Hanau II.

Hanau: 50 teils hochtourige Autos auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums am Kinzigbogen

Fast 50 teils hochtourige Autos standen auf dem Parkplatz am Einkaufszentrum am Kinzigbogen in Hanau. Nach einer Kontrolle der Autos wurde nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft aber nur ein Fahrzeug beschlagnahmt. An der Karosse des VW Golf waren offensichtlich technische Veränderungen vorgenommen worden, sodass die Betriebserlaubnis erloschen war.

Außerdem nahm die Polizei zwei Männern die Führerscheine ab. Wie aus der Polizeimeldung hervorgeht, sollen die 20- und 21-jährigen Männer auf dem Parkplatz am Kinzigbogen das illegale Autorennen veranstaltet haben.

„Wir behalten den Parkplatz in unserem Fokus und werden weitere Kontrollen durchführen“, stellte der stellvertretende Dienststellenleiter von Hanau II klar.

Illegales Autorennen von Hanau kein Einzelfall

