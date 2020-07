Motorradfahrer verliert Kontrolle: Mann schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der L3008 zwischen Schöneck und Niederdorfelden nahe Hanau wird ein Motorradfahrer aus Gießen schwer verletzt.

Schwerer Unfall auf der L3008 zwischen Schöneck und Niederdorfelden

Nahe Hanau* verliert ein Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine

Der Mann aus Gießen wird schwer verletzt

Schöneck/Hanau – Bei einen Unfall auf der L3008 zwischen Schöneck und Niederdorfelden in der Nähe von Hanau ist ein Mann aus Gießen schwer verletzt worden. Er musste in eine Klinik in Frankfurt gebracht werden.

Schwerer Unfall nahe Hanau: Motorradfahrer aus Gießen verliert die Kontrolle

Was war geschehen? Der Motorradfahrer aus Gießen war am Samstag (11.07.2020) gegen 15.50 Uhr auf der Landesstraße 3008 in Richtung Niederdorfelden unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geschah der Unfall direkt nach dem Überholen.

Hanau: Schwerer Unfall auf der L3008: Mann aus Gießen schwer verletzt

Der 33-Jährige scherte nach dem Überholen wieder ein und kam auf der L3008 zwischen Schöneck und Niederdorfelden nahe Hanau von der Fahrbahn ab. Der Mann aus Gießen touchierte mit seinem Motorrad einen Leitpfosten und verlor auf dem Seitenstreifen die Kontrolle darüber.

Hanau: Unfall zwischen Schöneck und Niederdorfelden – Mann aus Gießen verletzt

Der Mann aus Gießen wurde bei dem Unfall nahe Hanau so schwer verletzt und in eine Frankfurter Klinik transportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Die L 3008 war für die Dauer Unfallaufnahme bis 17.15 Uhr vollgesperrt.

Insgesamt gehen die Unfallzahlen in Deutschland zurück. Im Jahr 2019 sind in Deutschland nach Informationen des Statistischen Bundesamtes insgesamt 3.059 Menschen ums Leben gekommen. Das sind 216 Todesopfer oder 6,6 Prozent weniger als im Vorjahr 2018. Damit erreichte die Zahl der Verkehrstoten den niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik vor mehr als 60 Jahren. In Hessen kamen im Jahr 2019 bei Unfällen 224 Menschen ums Leben, das sind 15 weniger als im Jahr 2018.

Bei einem Unfall in der Nähe von Schöneck bei Hanau ist jüngst eine Person schwer verletzt worden.