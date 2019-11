Frau stirbt bei Unfall in Hanau - Ursache des Unglücks ist unklar

In Hanau stirbt eine Frau bei einem schweren Verkehrsunfall. Die Ursache des Unglücks ist noch nicht klar.

Update vom Sonntag, 10.11.2019, 8.29 Uhr: Nach dem tödlichen Unfall an einer Kreuzung in Hanau ist noch unklar, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Der Klein-Lkw einer Autovermietung und das Auto wurden durch den Zusammenprall so weit verschoben, dass auf den ersten Blick nicht ersichtlich sei, wie der Unfall passiert ist, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen in Offenbach auf Nachfrage.

Auch die verletzten Fahrer konnten bislang nicht befragt werden. „Die Beteiligten konnten noch keine Angaben machen“, sagte der Polizeisprecher. Ein Sachverständiger muss nun die Ursache des Unfalls ermitteln. Eine Frau war dabei am Samstagnachmittag (09.11.2019) ums Leben gekommen.

Unfall in Hanau: Frau stirbt an Kreuzung - Zwei Männer schwer verletzt

Erstmeldung vom Samstag, 09.11.2019, 16.35 Uhr: Hanau - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hanau ist eine Frau ums Leben gekommen. Sie war Beifahrerin eines Wagens, der am Samstag (09.11.2019) mit einem Lkw kollidierte.

Der Unfall passierte gegen 14 Uhr an der Kreuzung der Oderstraße mit der Moselstraße. Für eine Frau kam jede Hilfe zu spät. Der Fahrer des Autos und der Fahrer des Lastwagens wurden schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei in Offenbach mitteilte.

Unfall in Hanau: Frau tödlich verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach Angaben der Feuerwehr waren Rettungskräfte mit zahlreichen Helfern in Hanau vor Ort. Die Feuerwehr Hanau war mit etwa 25 Kräften im Einsatz, der Rettungsdienst mit 15 Kräften. Auch ein Rettungshubschrauber wurde zum Unfallort gerufen.

dpa/smr/kke