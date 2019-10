Junge (4) stirbt qualvoll: Sektenchefin unter Mordverdacht

Die 72-jährige Angeklagte betritt mit ihrem Anwalt Matthias Seipel den Gerichtssaal in Hanau. Die Anklage wirft der mutmaßlichen Chefin einer Sekte Mord an einem damals vierjährigen Jungen vor. Die Angeklagte soll das Kind im Jahr 1988 in einen Leinensack eingeschnürt, im Badezimmer abgelegt und ihn trotz panischer Schreie seinem Schicksal überlassen haben.

© Jörn Perske/dpa