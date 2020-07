Schwerer Unfall in Hanau: Auto kracht in Lkw

Unfall in Hanau: Der Unfall ereignete sich an der Ecke Hafenstraße/Kinzigheimer Weg.

Bei einem Verkehrsunfall in Hanau wurden der Fahrer, sowie der Beifahrer eines Pkw verletzt. Das Auto krachte in einen Lkw.

Schwerer Unfall in Hanau

in VW stößt mit Lkw zusammen

stößt mit Lkw zusammen Zwei Menschen werden verletzt

Hanau - An der Ecke Kinzigheimer Weg/Hafenstraße in Hanau ereignete sich am Dienstag (14.07.2020) gegen 14.25 Uhr ein Unfall. In einer Kurve krachte ein VW Passat mit wohl überhöhter Geschwindigkeit in einen entgegenkommenden Lkw, teilte die Polizei mit. Der 20-jährige Fahrer und der 12-jährige Beifahrer aus Hanau wurden beide leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unversehrt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 60.000 Euro. Kurzweilig gab es am Unfallort Behinderungen im Straßenverkehr. Jedoch wurde die Unfallstelle bereits geräumt und der Verkehr läuft mittlerweile wieder normal.