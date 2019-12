Drängler verursacht Crash mit vier Autos auf A45  – Mann schwer verletzt

Auf der A45 am Hanauer Kreuz ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Ursache war offenbar ein zu kleiner Sicherheitsabstand.

Stau auf der A45 am Hanauer Kreuz. Ein Autofahrer hält zu wenig Abstand zum Vordermann. Der Unfall ist unvermeidbar, die Folgen sind schwer.

Erlensee – Bei einem schweren Unfall auf der A45 zwischen Langenselbold und Hanauer Kreuz sind am Dienstagmorgen (03.12.2019) zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Vier Fahrzeuge waren an der Karambolage beteiligt, bei der ein Sachschaden von rund 30 000 Euro entstand, wie die Polizei Südosthessen berichtete.

Auf dem Streckenabschnitt der A45 bei Erlensee kam es zwischenzeitlich zu erheblichen Einschränkungen. Die Unfallstelle war erst nach zwei Stunden komplett geräumt.

Unfall am Hanauer Kreuz: Stau auf der A45, Bremsung kommt zu spät

Mittlerweile ist scheint auch klar, wie es zu dem Unglück kommen konnte: Gegen 6.43 Uhr war im beginnenden Berufsverkehr auf der A45 viel Verkehr. Am Hanauer Kreuz staute es sich.

Der 25 Jahre alte Fahrer eines Ford Transit konnte nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen, und fuhr auf das Stauende auf. Die Polizei geht davon aus, dass er zuvor zu wenig Sicherheitsabstand gehalten hatte.

Kettenreaktion bei Unfall auf A45: Zwei 33-Jährige werden verletzt

Auf dem Zusammenstoß folgte eine Kettenreaktion: Der Ford krachte in den vorausfahrenden Seat Leon, der in das Auto, einen weiteren Ford, vor ihm schleuderte und dieses so auf einen vierten Wagen schob.

Der 33 Jahre alter Fahrer des Fords erlitt schwere Verletzungen am Rücken, sein ebenfalls 33 Jahre alter Beifahrer klagte über leichte Schmerzen in der Schulter. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Stundenlange Einschränkungen auf A45 am Hanauer Kreuz

Der 25-jährige Unfallverursacher kam unversehrt davon, genauso der 23- Jährige am Steuer des Seat und die 51-Jährige im vierten Unfall-Auto, einem BMW. Bis 8.45 Uhr waren liefen die Aufräumarbeiten am Hanauer Kreuz, danach konnte die Polizei die Fahrbahn wieder freigeben.

Vor wenigen Wochen wäre es auf der A45 bei Langenselbold fast zu einem tragischen Unglück gekommen: Nach einem Auffahrunfall war die Fahrbahn gesperrt. Mehrere Personen befanden sich dort, als ein betrunkener Autofahrer an den Warnfackeln vorbeifuhr und in die Unfallstelle raste.

(ag)