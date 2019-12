Mit Axt und Machete bewaffneter Mann sorgt für Großeinsatz der Polizei in Hattersheim

Bis in die Nacht war die Polizei hinter einem mit Axt und Machete bewaffneten Mann aus Hattersheim her. In seinem Keller in der Albert-Schweitzer-Straße macht sie einen erschreckenden Fund.

Hattersheim - Am Montagabend (09.12.2019) um 17 Uhr wurde die Polizei zu einem Wohnkomplex in der Okrifteler Albert-Schweitzer-Straße in Hattersheim gerufen. Ein mit Axt und Machete bewaffneter 34-jähriger Mann aus Hattersheim hatte einen Anwohner bedroht und war dann in die Tiefgarage geflohen. Der Mann entkam, hat sich jedoch noch während der Fahndung durch eine Kontaktperson bei der Polizei gemeldet und konnte kurz nach 21.00 Uhr in Okriftel festgenommen werden.

Hattersheim: Mit Machete und Axt bewaffnet kommt der Mann aus der Garage

In einem ringförmigen Wohnkomplex in der Okrifteler Albert-Schweitzer-Straße in Hattersheim hat sich ein 34-Jähriger mit seiner Ex-Freundin gestritten. Wütend hat er die Wohnung gegen Nachmittag verlassen, in der auch die gemeinsame Tochter der beiden wohnt.

Als er das Haus kurze Zeit später verließ, begegnete er einem 35-jährigen Anwohner. Die beiden Männer aus Hattersheim gerieten in Streit. Dann ging der 34-Jährige in die Tiefgarage des Wohnkomplexes. Als er wieder zurückkam, ist er plötzlich schwer bewaffnet. In den Händen hielt er eine Axt und eine Machete.

Hattersheim: Der Mann bedroht einen Anwohner mit vorgehaltener Axt und Machete

Gegen 17 Uhr dann trafen die beiden Streithähne wieder aufeinander. Als der Anwohner an dem 34-jährigen Mann aus Hattersheim vorbeigehen will, zeigte der Mann ihm Axt und Machete. Der Anwohner fühlt sich durch die Waffen des Mannes bedroht. Für ihn war klar: Der mit Axt und Machete Bewaffnete wird ihn nicht vorbeilassen.

Eine Nachbarin beobachtete den Streit und hat gedankenschnell die Polizei gerufen. Mehrere Streifenwagen, zivile Polizisten aus dem Main-Taunus-Kreis und andere Beamte des Polizeipräsidiums Westhessen waren im Einsatz. Inzwischen war der 34-jährige mit Axt und Machete bewaffnete Mann scheinbar grundlos und abrupt zurück in die Tiefgarage geflohen. Doch beim Eintreffen der Polizei war der Mann verschwunden. Sie durchsuchen den Gebäudekomplex.

Hattersheim: Polizei entdeckt Waffenarsenal des mit Axt und Machete Bewaffneten

Unter anderem durchsuchte die Polizei einen Kellerraum den der mit Axt und Machete bewaffnete genutzt hatte. Es zeigte sich, dass Axt und Machete nicht die einzigen Waffen des 34-jährigen aus Hattersheim waren. Denn im Kellerraum lagerten noch eine Machete, ein Beil, ein Kampfmesser und sogar zwei Schusswaffen.

Die Fahndung nach dem mutmaßlich weiter mit Axt und Machete bewaffneten Mann war noch in vollem Gange, als sich der Mann über eine Kontaktperson bei der Polizei meldete.

Auf Nachfrage berichtet die Polizei, dass es ihr gelang, persönlich mit dem Mann am Telefon zu sprechen. Mit viel Fingerspitzengefühl hat die Polizei den Mann aus Hattersheim überredet, sich zu stellen.

Hattersheim: Der Mann stellt sich der Polizei – Er wird festgenommen

Gegen 21 Uhr haben Beamte den Mann aus Hattersheim schließlich im Stadtteil Okriftel festgenommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. Aufgrund seines Zustandes hat die Polizei den Mann, der mit Axt und Machete bewaffnet, die Beamten den Abend lang in Atem hielt, in die Obhut eines psychiatrischen Krankenhauses übergeben.

Von Sophia Lother