Hauneck bei Bad Hersfeld: Brand in Wohnhaus und Scheune - Rauchsäule kilometerweit zu sehen

In Hauneck kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus und einer Scheune. Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

Brand in einem Wohnhaus und einer Scheune in Hauneck (Landkreis Hersfeld-Rotenburg)

in einem Wohnhaus und einer Scheune in Etwa 60 Einsatzkräfte rückten an, um das Feuer zu löschen

Es entstand vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden an Haus und Scheune

Bodes/Hauneck - Zu einem Brand im Haunecker Ortsteil Bodes (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) ist die Feuerwehr am Mittwoch, 15.04.2020, gegen 18 Uhr gerufen worden. In der Alarmierung war zunächst von einem brennenden Fahrzeug in einem Carport die Rede.

Betroffen waren schließlich ein Wohnhaus und eine Scheune. Mehrere Notrufe waren laut Polizei wegen des Brandes in der Zentrale eingegangen.

Brand in Hauneck: Wohnhaus und Scheine in Bodes stehen in Flammen

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden aufgrund der gefährlichen Lage sofort weitere Kräfte aus der Umgebung alarmiert.

+ Hauneck bei Bad Hersfeld: Brand in Wohnhaus und Scheune - Rauchsäule kilometerweit zu sehen © TV-News Hessen

Denn nicht nur die Scheune brannte in voller Ausdehnung, die Flammen griffen auch auf das danebenliegende Fachwerk-Wohnhaus über und der Dachstuhl brannte bereits.

Brand in Hauneck: Feuerwehr im Einsatz - Rauchsäule kilometerweit zu sehen

Kilometerweit war die Rauchsäule zu sehen. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand in Hauneck von drei Seiten. Nach etwa einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle, jedoch noch nicht gelöscht.

Die Bewohner des Hauses konnten laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr unverletzt das Gebäude verlassen. Wie genau es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Das Wohnhaus ist nach dem Brand unbewohnbar.

Die Kripo hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Über die Höhe des Schadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. An der Scheune und dem Wohnhaus entstand vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden.

