Brandanschläge: Fernverkehr der Bahn gestört – Situation am Frankfurter Hauptbahnhof

Von: Caspar Felix Hoffmann

Der Zugverkehr der Deutschen Bahn ist wegen mehrerer Brandanschläge voraussichtlich noch bis Samstag beeinträchtigt – wie ist die Lage in Frankfurt?

Frankfurt – Der Zugverkehr der Deutschen Bahn zwischen Hamburg und Berlin wird nach Angaben einer Unternehmenssprecherin wegen mehrerer Brandanschläge voraussichtlich noch bis Samstag (9. September) beeinträchtigt sein. „Eine Wiederaufnahme des Verkehrs zwischen Hamburg und Berlin ist voraussichtlich erst im Laufe des Samstagmorgens wieder möglich“, sagte eine Bahnsprecherin am Freitag (8. September).

Nach zahlreichen Zugausfällen zwischen Hamburg und Berlin sowie Rostock wegen Bränden geht die Polizei inzwischen von einem politischen Motiv aus. In Hamburg seien an drei Stellen Kabelschächte angezündet worden, teilte die Polizei am Freitag in Hamburg mit. Im Fern- und Regionalverkehr kam es zu Zugausfällen und Verspätungen. Die Deutsche Bahn sprach zunächst von Vandalismusschäden“. Auf einer linksextremen Internetplattform tauchte am Freitag ein Bekennerschreiben auf.

Ein ICE und ein Regionalzug stehen im Hauptbahnhof. © Helmut Fricke/dpa

Brandanschläge: Fernverkehr der Bahn gestört – Auswirkungen am Frankfurter Hauptbahnhof

Medienberichten zufolge meldete ein Lokführer um 2.40 Uhr einen ersten Brand. Bis 3.40 Uhr wurden zwei weitere Brände gemeldet. Alle Brände konnten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Hamburg hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen.

Die Fernverkehrsverbindungen von Hamburg über Berlin und Erfurt nach Süddeutschland fielen nach Angaben der Bahn am Freitag auf der Strecke Hamburg-Berlin aus. Die stündlichen ICE-Verbindungen zwischen Hamburg und Berlin wurden umgeleitet. Auf diesen Strecken müsse weiterhin mit Verspätungen zwischen 30 und 60 Minuten gerechnet werden. Zudem fielen die Fernzüge von Hamburg über Rostock nach Stralsund und Ostseebad Binz aus, teilte die Bahn weiter mit.

Am Frankfurter Hauptbahnhof seien dagegen keine Auswirkungen zu spüren, sagte eine Bahnsprecherin auf Anfrage dieser Redaktion. Aus den Fahrplanauskünften gehe hervor, dass die Vorfälle in Hamburg keine Auswirkungen auf den Hauptbahnhof Frankfurt hätten. Die Bahn empfiehlt Reisenden, sich vor Fahrtantritt auf der Internetseite bahn.de oder in der App DB Navigator über den Stand ihrer Reise zu informieren. (cas, dpa)