Bei der Fahrkartenkontrolle im ICE zieht Mann plötzlich Messer

Ein Mann steigt in Frankfurt in einen ICE und zieht bei der Fahrkartenkontrolle plötzlich ein Messer.

Siegburg/Frankfurt - Bei einer Fahrkartenkontrolle in einem ICE von Frankfurt nach Köln hat ein 30-Jähriger am Montagmorgen ein Klappmesser gezückt. Wie die Polizei mitteilte, wurde er von zufällig im selben Zug sitzenden Bundespolizisten festgenommen und beim nächsten Halt der Polizei Siegburg übergeben.

Fahrkartenkotrolle in ICE: Mann zieht plötzlich ein Messer

Der 30-Jährige aus Mannheim war in Frankfurt in den ICE gestiegen und hatte sich in die erste Klasse gesetzt. Als ein Zugbegleiter ihn nach seiner Fahrkarte fragte, holte er das Messer heraus und erklärte, nicht kontrolliert werden zu wollen. Der 47-jährige Kontrolleur holte die vier Beamten der Bundespolizei zur Hilfe, die im Zug auf der Heimreise waren. Als der Mann sich weigerte, das Messer auszuhändigen, überwältigten und fesselten ihn die Beamten. Wegen Eigentumsdelikten war er bereits polizeibekannt. Der Mann wurde zunächst freigelassen. Die Kriminalpolizei ermittelt. (dpa)

