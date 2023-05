Haussperling wieder die Nummer eins in hessischen Gärten

Ein Haussperling, auch Spatz genannt, sitzt auf einem Halm. © Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa

Der Haussperling hat es auch dieses Jahr bei einer Zählaktion in hessischen Parks und Gärten auf Platz eins geschafft. Er sei bei der „Stunde der Gartenvögel“ am zweiten Mai-Wochenende der am häufigsten gesichtete Vogel gewesen, teilte der Naturschutzbund Nabu in Wetzlar am Freitag mit. In fast drei Viertel der Gärten wurden Haussperlinge gesichtet, pro Garten waren es im Schnitt fünf dieser Vögel.

Wetzlar - In der Rangliste folgten wie bei der Zählung im vergangenen Jahr Amsel, Kohlmeise und Star.

Insgesamt wurden Meisen und Finken deutlich häufiger als im Mai 2022 gesichtet. „Grund dafür könnte das vergangene Mastjahr sein“, sagte der Nabu-Vogelexperte Bernd Petri. „Es gab im Winter eine große Fülle an Baumfrüchten. Durch die guten Bedingungen haben vermutlich mehr Meisen und Finken als sonst den Winter überlebt.“

Insgesamt wurden in knapp 2900 hessischen Gärten und Parks rund 87.000 Vögel gezählt, etwa 4200 Vogelfreunde beteiligten sich. Im vergangenen Jahr hatten fast 5100 Menschen bei der traditionellen „Stunde der Gartenvögel“ mitgemacht. dpa