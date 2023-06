Heftiges Unwetter in Hessen - Bahnverkehr auch am Freitag eingeschränkt

Auch am Freitag hat das Unwetter Auswirkungen auf den Bahnverkehr. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Das Unwetter am Donnerstag hat in Hessen zu zahlreichen Einsätzen geführt. Die Auswirkungen sind am Tag danach noch spürbar. Mehr dazu lesen Sie hier:

Hessen - Vor allem in Nordhessen hat das Unwetter seit Donnerstagnachmittag zu zahlreichen Einsätzen geführt. Auch am Freitag gab es zunächst noch Einschränkungen. Am Mittag konnten die Züge auf der Strecke Kassel Hauptbahnhof – Göttingen noch nicht wieder verkehren, sagte eine Sprecherin. Die Strecke Fulda-Bebra sei derzeit nur eingleisig befahrbar (Stand: Freitag, 13 Uhr). Auch rund um Frankfurt gab es punktuelle Einflüsse durch das Unwetter.

In der Region Kassel waren die Auswirkungen von Sturmtief „Lambert“ am Freitagvormittag insbesondere im Bahnverkehr des ÖPNV noch spürbar. Laut einer Sprecherin gab es im Gebiet des Nordhessischen Verkehrsverbundes noch vereinzelt gesperrte Bahnstrecken, Verspätungen und Zugausfälle. Bis zum Mittag sollten die meisten Störungen behoben sein, hieß es. Der Busverkehr laufe weitgehend planmäßig. Einschränkungen könne es kurzzeitig noch nach einem Hangrutsch im Schwalm-Eder-Kreis geben.