Zwei Tote bei Feuer in Einfamilienhaus - Brandursache völlig unklar

Zwei Tote bei Feuer in Einfamilienhaus in Hessen

Zwei Menschen sind bei einem Brand ums Leben gekommen. Die Ursache des Feuers ist bislang noch völlig unklar.

Heidenrod - Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus im südhessischen Heidenrod sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stand das Gebäude bereits komplett in Flammen, als die Rettungskräfte am späten Samstagabend eintrafen.

Brand in Heidenrod: Bewohner kommt ums Leben

Bei den Toten handle es sich um einen 75-jährigen Bewohner des Hauses und eine zweite Person, die noch nicht identifiziert werden konnte, hieß es. Die Feuerwehr war mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Zur Brandursache konnten die Behörden am Sonntagmorgen noch nichts sagen. (dpa)

