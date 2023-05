Heimabschied für Eintracht-Coach Glasner

Bundesliga

+ © Uwe Anspach/dpa Für Frankfurts Trainer Oliver Glasner war das Spiel gegen den SC Freiburg sein letzter Heimauftritt. © Uwe Anspach/dpa

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner wird nach der beschlossenen Trennung am Saisonende im Fußball-Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg zum letzten Mal in der Heimarena an der Seitenlinie stehen. Der angeschlagene Kapitän Sebastian Rode fehlt in seinem Aufgebot und wird für das DFB-Pokalfinale in einer Woche in Berlin gegen RB Leipzig geschont.

Frankfurt/Main - Für ihn steht Jesper Lindström in der Startelf. Außerdem spielt Makoto Hasebe für Almamy Touré als Abwehrchef in der Dreierkette. Wieder im Kader ist Defensivspieler Philipp Max.

Bei den Freiburgern ersetzt Yannik Keitel den gesperrten Nicolas Höfler. Kapitän Günter musste erneut auf der Bank Platz nehmen. Auch Edel-Joker Nils Petersen (34) musste im letzten Bundesligaspiel seiner Karriere wie so oft zunächst zuschauen. dpa