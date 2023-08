Heißes Wetter in Hessen: Bis zu 34 Grad erwartet

Ein Mann liegt in einem Strandbad auf einer Bank. © Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild

Die Menschen in Hessen müssen sich am Wochenende auf starke Wärmebelastung einstellen. Die Temperaturen steigen am Samstag voraussichtlich auf 30 bis 34 Grad, in Hochlagen auf um die 28 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD)in Offenbach mitteilte. Es ist demnach oft bewölkt und zunächst trocken. Für den Nachmittag rechnen die Meteorologen örtlich mit Schauern.

Offenbach - Einzelne Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen sind demnach möglich.

Der DWD hat für Samstag und Sonntag eine Hitzewarnung herausgegeben. Die Hitze werde alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten. Die Warnung gilt bis zu einer Höhe von 600 Metern.

In der Nacht zu Sonntag ist es den Meteorologen zufolge wechselnd bewölkt. Schauer und Gewitter klingen ab. Die Temperaturen sinken auf 20 bis 16 Grad. Am Sonntag liegen sie den Angaben zufolge bei 29 bis 33 Grad. Es bleibt meist trocken. Nachts kühlt es bei geringer Bewölkung auf 19 bis 16 Grad im Süden und 16 bis 13 Grad im Norden ab.

Am Montag wird es der Vorhersage nach heiter, es bleibt verbreitet niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen bei 29 bis 34 Grad, in Hochlagen bei 27 Grad. dpa