Bluttat im Krankenhaus: Mann soll Ehefrau erstochen haben - auch er ist tot

In eine Krankenhaus in Heppenheim soll ein 60-Jähriger seine Ehefrau umgebracht haben (Symbolbild).

Zwei Tote in einem Krankenhaus in Heppenheim. Laut Polizei soll ein Mann seine dort untergebrachte Ehefrau attackiert haben.

Zwei Tote bei Krankenhaus in Heppenheim

in Erste Hinweise deuten auf erweiterten Suizid hin

Mann attackiert Ehefrau mit einem Messer

Heppenheim - In einem Krankenhaus im südhessischen Heppenheim soll ein 60-Jähriger seine 55 Jahre alte Ehefrau erstochen haben. Anschließend sei der Mann am Mittwochabend aus dem Fenster des Zimmers gesprungen und dabei ebenfalls gestorben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die Frau soll stationär in dem Krankenhaus untergebracht gewesen sein.

Der 60-Jährige mutmaßliche Täter stürzte sich nach dem Angriff auf seine Frau aus deren Zimmer im 2. Obergeschoss des Gebäudes in die Tiefe. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann noch an Ort und Stelle. Die Polizei wurde um 18.55 Uhr verständigt.

Zwei Tote in Heppenheim: Staatsanwaltschaft schaltet sich ein

Das Motiv und weitere Details waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Die Polizei verwies am Abend auf die Staatsanwaltschaft Darmstadt, die am Donnerstag weitere Auskünfte erteilen könne. Vorher können zum Schutz der Ermittlungen keine weiteren Angaben zu dem Fall gemacht werden.

Tobias Möllers mit dpa

Haben Sie suizidale Gedanken oder haben Sie diese bei einem Angehörigen/Bekannten festgestellt? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhält man rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222. Auch eine Beratung über das Internet ist möglich unter http://www.telefonseelsorge.de.

