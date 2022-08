Herd löst Feuer aus: Mann stirbt an Rauchgas-Vergiftung

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Im Fall des tödlichen Wohnungsbrands in Heusenstamm (Kreis Offenbach) ist der 62 Jahre alte Bewohner offenbar an einer Rauchgas-Vergiftung gestorben. Das hätten Untersuchungen ergeben, teilte die Polizei in Offenbach am Montag mit. Nach ersten Einschätzungen der Beamten hatte ein angelassener Herd am Sonntag das Feuer in der Küche ausgelöst. Die Kriminalpolizei geht von einem Unfall aus.

Heusenstamm - Die vom Nachbarn alarmierte Feuerwehr habe den Mann bewusstlos in seinem Bett gefunden. Eine Reanimation hatte laut Polizei keinen Erfolg, der Mann starb wenig später im Krankenhaus. Den entstandenen Schaden am Gebäude schätzen die Beamten auf 100.000 Euro. dpa