Herzogin Meghan bei Oprah Winfrey: „Ständige Falschaussagen" aus dem Buckingham-Palast

London/Los Angeles - Die Frau des britischen Prinzen Harry, Herzogin Meghan, hat dem Buckingham-Palast „ständige Falschaussagen“ über sie und Harry vorgeworfen. In einem am Mittwochabend (Ortszeit) vom Sender CBS verbreiteten Auszug aus einem Interview mit Star-Moderatorin Oprah Winfrey sagte die frühere US-Schauspielerin, sie wisse nicht wie das Königshaus erwarten könne, „dass wir nach dieser ganzen Zeit einfach weiter still sind, wenn Die Firma sich aktiv daran beteiligt, ständig Falschaussagen über uns zu verbreiten“.

„Die Firma“ ist ein Begriff, mit dem Königin Elizabeth II. Berichten zufolge das britische Königshaus bezeichnet.

Das mit Spannung erwartete Interview wird am Sonntag auf CBS ausgestrahlt, der Sender verbreitete in den vergangenen Tagen bereits erste Auszüge.

+ Der britische Prinz Harry und die US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle nach Bekanntgabe ihrer Verlobung. (Archivbild 2020) © Dominic Lipinski/dpa

Buckingham-Palast lässt Vorwürfe untersuchen

Die Aussage von Meghan wirkt wie eine direkte Reaktion auf die Ankündigung des Buckingham-Palastes vom Mittwoch, Mobbing-Vorwürfe gegen die Herzogin von ehemaligen Angestellten untersuchen zu lassen. Es wurde betont, man werde Mobbing keinesfalls tolerieren. Allerdings ist das Interview der US-Moderatorin Oprah Winfrey mit Meghan und Prinz Harry bereits früher aufgezeichnet worden. Ehemalige Mitarbeiter hatten einem Bericht in der „Times“ zufolge erzählt, von der Herzogin (39) zu deren Londoner Zeiten gemobbt worden zu sein. Meghan und Harry (36) ließen die Vorwürfe über ihren Sprecher als „Schmutzkampagne“ bezeichnen.

Ehemalige und aktuelle Mitarbeiter des Palastes sind dazu aufgefordert, vertraulich über ihre Erfahrungen mit Meghan zu sprechen, nachdem behauptet wurde, sie habe Mitarbeiter mehrmals „gedemütigt“ und „zerstört“. Viele wären in Tränen ausgebrochen.

Name Geboren am/in Vollständiger Name/Titel Prinz Harry 15. September 1984 in London Prince Henry Charles Albert David, Duke of Sussex Meghan Markle 4. August 1981 in Los Angeles Meghan, Duchess of Sussex Orpah Winfrey 29. Januar 1954 in Kosciusko, Mississippi Oprah Gail Winfrey

Harry und Meghan werden nicht Teil dieser Anhörungen sein, da sie keine Mitarbeiter des Palastes sind. Der Palast hofft, die Untersuchung so bald wie möglich abschließen zu können.

Herzogin Meghan sieht „Angriff auf ihre Person“

Eine Sprecherin von Meghan und Harry sagte unterdessen, Meghan sei „traurig über diesen jüngsten Angriff auf ihre Person“ und als Ziel von Mobbing selbst „zutiefst engagiert für diejenigen, die Schmerzen und Traumata erlebt haben“. Anwälte des Paares sagten der „Times“, der Buckingham Palace erzähle eine völlig falsche Geschichte, die „auf irreführenden und schädlichen Fehlinformationen beruht“.

+ Oprah Winfrey, Moderatorin und Unternehmerin. © Chris Pizzello

Quellen aus dem Umfeld des Paares deuteten an, dass die Entstehung der Mobbingvorwürfe vom Palast zeitlich festgelegt worden war, um das Interview mit Oprah Winfrey zu untergraben.

Der Herzog von Sussex und die ehemalige US-Schauspielerin hatten sich im vergangenen Jahr überraschend aus der ersten Reihe des britischen Königshauses zurückgezogen. Das Paar lebt mit seinem fast zwei Jahre alten Sohn Archie in Kalifornien und erwartet sein zweites Kind. (Stefan Krieger mit Agenturen)



