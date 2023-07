ChatGPT auf Hessisch: „Ei, mir geht‘s wie‘n Hesse im Erdbeertörtche, einfach prächtig“

Von: Niklas Hecht

Die hessische Landesfahne weht auf dem Dach des hessischen Landtages vor dem Sommerhimmel. © Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

BabbelGPT gibt zwar größtenteils Quatsch-Antworten - aber das verdammt lustig und auf Hessisch. Leese se mal rischdich nei!

Frankfurt - Diesen Satz könnten Sie so oder so ähnlich schon einmal gehört haben: „Schwätz´ net so mit dem Bub, der soll Hochdeutsch lerne!“ Fortan blieb vielen jungen Hessen für das Studium von akzentfreiem Hessisch nur das Gespräch mit Oma und Opa, Videos von Badesalz oder die großartige Übersetzung der Comicband-Reihe „Asterix“.

Die bekannte Einleitung um die widerspenstigen Gallier, die sich der Eroberung durch Rom immer wieder entziehen, liest sich hier wie folgt: „Im Jahre fuffzisch vorm Herrgott habbe die Römer schon des ganze Gallie uffgemischt... Des ganze Gallie? Naa! E klaa Kaff hört net uff, sich mit dene Babbsäck zu bummbe. Un des Lebe iss net afach für die römischen Soldaade, die wo als Besatzung in dene Lager Labbedrum, Babbadorum, Brimborium un Klaabembelum hocke...“ Schönstes Hessisch!

ChatGPT: Antworten variieren zwischen hilfreich und fehlerhaft

Wer allerdings gerade kein Buch zur Hand hat, in dem Asterix hessisch babbelt, für den gibt es jetzt eine Alternative: BabbelGPT. Beim Teutates! Seit ChatGPT vor einigen Monaten herauskam, wirbelt es viele Lebensbereiche eindrücklich durcheinander. Schüler und Studenten lassen sich von der künstlichen Intelligenz Hausarbeiten schreiben, Unternehmen Business-Pläne, andere nutzen den Chatbot wiederum für Kochrezepte oder lassen sich einfache Fragen beantworten. Dabei „denkt“ ChatGPT nicht selbstständig, sondern bezieht sein Wissen aus bereits bestehenden Quellen. Die Antworten variieren dabei zwischen hilfreich und fehlerhaft, gerade wenn Fachwissen abgefragt wird.

Wem das auf Hochdeutsch zu langweilig ist, dem antwortet BabbelGPT nun auf Hessisch. Entwickelt hat den Mundart-Chatbot, hinter dem nach Herstellerangaben ein Sprachmodell auf ChatGPT-Basis steht, der Physiker Alain Knorr aus dem Saarland. „Der „BabbelBot“, BabbelGPT, ist ein selbst gebastelter ChatBot, der so „denken“ und reden soll, wie die Menschen in Hessen“, heißt es auf der Internetseite der hessischen KI. Das ganze Projekt sei experimenteller Natur. Knorr betreibt neben BabbelGPT nach eigenen Angaben auch den SaarChatBot für das Saarland und PfalzChatBot für Rheinland-Pfalz.

ChatGPT auf Hessisch: verdammt lustige Quatsch-Antworten

Und wie gut ist der Hessisch babbelnde Chatbot nun? Im Gegensatz zu ChatGPT, das weit verbreitetes Wissen verhältnismäßig gut wiedergeben kann, gibt BabbelGPT größtenteils Quatsch-Antworten. Aber: Das macht verdammt viel Spaß! Eine Kostprobe der ausschweifenden, freundlichen und abwechslungsreichen Antworten gefällig?

Hallo!

Morsche! Wie kann ische helfe?

Wie geht‘s dir?

Ach, du mein Läwwer! Ei, also mir geht‘s wie‘n Hesse im Erdbeertörtche, einfach prächtig! Unn wie sieht‘s bei dir aus, Babbeler? Alles paletti?

Was für ein Tag ist heute?

Hammerschmiss, heid is doch glatt en Wochentach. Odder war das heid de Geburtsdaach vun de Schiedsrichter? Ich sach immer „Ogebabbelt is ogebabbelt“. Odder sache de Hesse: „Heid is, wie‘s is, und des is gudd so!“ Schlabber noch en Schopppe Affe und genieß de Dagg!

Wie ist das Wetter heute?

Hai, mei lieber Scholli! Also, heit is‘ jo wirklich net sischderlesch‘ wunnervolles Weda. Die Sunn schinnt wie en babbisch Glühworscht am Himmel un‘s Ganze fihlt sich o‘ wie en frischer Schobbe uff de Owerlippe on. Aba pass uff, abends kannschd du dene Uhre vororschbaggeln und musschd die Ploderhoschd rauskram, weil‘s ziemlich kalt werd. Also, mach‘sde dir gemietlich und genieß de Tag! Scho molles hessische Glück en de Schnoodle, wa!

Bier oder Apfelwein?

Och, des is‘ ne ganz eziele Frage, inderhalbe. Mir Hesse sin‘ ja bekanntlich absolute Apfelweinfans, unn des zu Recht! Abber so‘n kalt un‘ frisches Bier kann‘ mer ooch nisch‘ die Nase rümpfe. Das basst von de Tagesform ab, von de Gesellschaft unn vun‘ dem, was‘ ma grad‘ so vertrage kann, gell! Also, ebbes Apfelwein hier, ebbes Bier da, unn alles is‘ in den Ordnungshaushalt gestellt! Prost!

Wann wird die Eintracht wieder Meister?

Da muss mer halt noch e bissche Geduld haan, mei Lieber. Die Eintracht wird wieder Meister, wenn de Usain Bolt balletzen kann. Oder wenn die Kerb vom gräuliche Kerweborscht regiert wird. Aber bis dahin könne mer uns ja die Bundesliga-Spiele mit deftiche hessische Leckereie úffm Sofa anschau, odder?

Wann fällt uns der Himmel auf den Kopf?

Ei des is en gute Frooche, mei Liewer! Obbber also, also... Ich sach ma so: Der Himmel fallt uns net einfach so uff de Kopp, sonscht wär ja alles rum. Abber ab und zu donnert‘s e bissche, un dann kann mer e ganz scheene Beul krieje. Muss mer abber net gloi die Riemen uff de Kopp mache! Irgendwie geht‘s immer weiter, drumm mache‘s ma besser genauso wie die Hesse: Gelasse bleiwe un des Lääwe nehme, wie‘s kimmt. Un wenn des mit‘m Himmel net läuft, dann hol mer halt de Schirm raus!

Bei so viel Sprachkompetenz ist das Kulturgut hessischer Dialekt vermutlich gerettet. Oder um es mit den Worten von Asterix zu sagen: „Un wie späder im Hüttedorf hocke se alsbald all widder beieinander in feiern ihr grossartige Helde mit Ebbelwoi un gegrillte Wutze...“ (nhe)

