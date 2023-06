Mobbingfälle bei der Polizei in Hessen mehren sich - Dunkelziffer unbekannt

Von: Hanning Voigts

Seit 2020 haben 23 hessische Polizistinnen und Polizisten Schikanen im Dienst gemeldet. Wie groß das Dunkelfeld ist, weiß die Landesregierung nicht.

Wiesbaden - In den vergangenen drei Jahren haben 23 hessische Polizistinnen und Polizisten Fälle von Mobbing am Arbeitsplatz gemeldet. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion im hessischen Landtag in Wiesbaden hervor, die der Frankfurter Rundschau vorliegt. Mit allein zehn Fällen ist das Polizeipräsidium in Darmstadt am stärksten betroffen, in den Präsidien in Kassel und Offenbach gab es dagegen keine Meldungen.

Wie es in der Antwort des Innenministeriums heißt, habe sich nur in einem der gemeldeten Fälle der Vorwurf systematischen Mobbings bestätigt, dennoch seien in acht Fällen Disziplinarverfahren gegen Beamt:innen eingeleitet worden. Sechs Fälle hätten nach einer Prüfung zudem strafrechtliche Ermittlungen nach sich gezogen.

Mobbingfälle bei der Polizei in Hessen: Beamte und Beamtinnen sollen leicht Hilfe bekommen

Eine Einschätzung dazu, wie groß das Dunkelfeld beim Thema Mobbing in der Polizei sei, könne man nicht geben, weil es keine entsprechende Studie gebe, führt das Ministerium aus.

Auch bei der Polizei Hessen gibt es Mobbing im Job. © Daniel Karmann/dpa

Grundsätzlich sei es für Polizist:innen aber sehr leicht, sich bei entsprechenden Problemen Hilfe zu holen, heißt es in der Antwort. Sie könnten sich an den nächsthöheren, nicht am Konflikt beteiligten Vorgesetzten wenden, aber auch an Personalräte, Gleichstellungsbeauftragte, den Ansprechpartner der Polizei oder das hessenweit zuständige Zentrum für polizeipsychologische Dienste und Services (ZPD) an der Polizeihochschule Höms in Wiesbaden.

Mobbing bei der Polizei in Hessen: Spektakulärer Fall im ersten Revier in Frankfurt

Unter Mobbing verstehe die Landesregierung in Anlehnung an das Bundesarbeitsgericht das „systematische Anfeinden, Schikanieren und Diskriminieren von Arbeitnehmern untereinander oder durch Vorgesetzte“. Mobbing sei durch systematische, dauerhafte Anfeindungen und Entwürdigungen geprägt.

Erst Anfang der Woche war durch FR-Recherchen bekanntgeworden, dass gegen fünf Polizist:innen des ersten Polizeireviers in Frankfurt ermittelt wird, weil sie einen Kollegen mit arabischem Vornamen im Spätsommer vorigen Jahres dermaßen gemobbt haben sollen, dass dieser sich letztlich in eine andere Dienststelle versetzen ließ. (Hanning Voigts)