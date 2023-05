Das sind die beliebtesten Babynamen in Hessen

Von: Lea Seitz

Teilen

Ein Wiedersehen aus dem Vorjahr: Die beliebtesten Vornamen 2022 sind uns gut bekannt. © dpa/ picture alliance/ Sebastian Gollnow

Jedes Jahr kürt die Gesellschaft für deutsche Sprache die beliebtesten Kindernamen in Deutschland. In Hessen stehen alte Bekannte auf dem Treppchen - mit einer Abweichung.

Wiesbaden - Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) mit Sitz in Wiesbaden hat erneut die Liste der beliebtesten Vornamen des vergangenen Jahres 2022 veröffentlicht. Was die Namen angeht, die die Spitze anführen, gibt es in Hessen wenig Überraschungen: Wie bereits 2021 führen Noah und Sofia/Sophia das Ranking an. Auch auf den zweiten und dritten Plätzen stehen wohlbekannte Namen: Wie im Vorjahr folgen bei den Mädchen Emilia und Lina und bei den Jungen auf Platz zwei Mattheo. Allein der dritte Platz der Jungennamen verändert sich: Mohammed, früher auf dem achten Platz, verdrängt Leon vom letzten Platz auf dem Treppchen. Zwischen den Namensvorlieben der hessischen Eltern und derer in Frankfurt gibt es übrigens einige Unterschiede.

Deutschlandweit wenig Veränderung: Besonders das Ranking beliebter männlicher Vornamen konstant

Was das gesamte Ranking anbelangt, führen 2022 wie im Vorjahr Emilia und Noah die Liste der beliebtesten Vornamen an. Sophia/Sofia verdrängt Hanna/Hannah vom zweiten Platz auf Platz fünf. Auf den dritten Platz kann Emma von Platz vier aufsteigen und auf diesem wiederum findet sich der Name Mia wieder, der 2021 noch auf Platz fünf war.

Bei den Vornamen der Jungen hingegen gab es keine Veränderung der Top fünf. Wie im Jahr 2021 folgen auch 2022 auf Noah die Vornamen Mat(h)eo/Matt(h)eo auf Platz zwei, Leon auf Platz drei, Finn auf Platz vier und Paul auf Platz fünf. (lea)