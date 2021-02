Hessen: Corona-Ausbruch in Pflegeheim nach Erstimpfung

Knapp drei Wochen nach der Erstimpfung ist es in einem Seniorenheim in Hessen zu einem Corona-Ausbruch gekommen. (Symbolbild)

In einem hessischen Seniorenheim ist es nach der ersten Impfung zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Insgesamt 51 Personen wurden positiv auf das Virus getestet.

Nach Erstimpfung: 51 Corona-Fälle in Pflegeheim in Hessen

Corona-Infektionen verhindern planmäßige Durchführung der Zweitimpfung

Ob der Ausbruch auf eine Corona-Mutation zurückzuführen ist, ist noch nicht klar

Corona-Ausbruch nach Erstimpfung in Hessen: In einer Seniorenresidenz in der Nähe von Wetzlar im Lahn-Dill-Kreis wurde bei insgesamt 51 Personen eine Corona-Infektion nachgewiesen. Fast alle Infizierten waren am 8. Januar erstmals gegen das Corona-Virus geimpft worden. 16 Tage später wurde in der Pflegeeinrichtung dann der erste positive Fall nachgewiesen.

Betroffen sind 32 Bewohner und 19 Mitarbeiter eines Pflegeheims in Solms, das insgesamt über 115 Plätze verfügt. Laut Peter Müller, Pressesprecher der „Victor‘s Group“, die die Einrichtung betreibt, waren 27 der 32 infizierten Bewohner und 6 der 19 infizierten Mitarbeiter bereits erstgeimpft. Bei der Corona-Impfung war, wie mittelhessen.de vermeldete, der Biontech-Impfstoff zum Einsatz gekommen.

Die zweite Impfung, die in dieser Woche stattfinden sollte, konnte wegen des Corona-Ausbruchs nicht wie geplant durchgeführt werden. Nur die nicht-infizierten Bewohner des hessischen Pflegeheims haben am Mittwoch ihre zweite Impf-Dosis erhalten.

Virus-Mutationen breiten sich in Hessen aus: Noch keine Erkenntnisse zu Corona-Ausbruch in Solms

Ob der Corona-Ausbruch auf eine Virus-Mutation zurückzuführen ist, ist noch unklar. Bundesweit hat das Robert Koch-Institut bislang Kenntnis über 181 Fälle, bei denen mutmaßlich eine Infektion mit einer Mutation des Typs B.1.1.7, der zuerst in Großbritannien nachgewiesen worden war, vorliegt. 77 Fälle wurden mittels Sequenzierung bestätigt, bei 104 Fällen liegt nach Angaben des RKI „ein begründeter Verdacht“ vor. Betroffen sind bislang 12 Bundesländer, darunter Hessen, wo unter anderem drei Fälle am Klinikum in Wetzlar festgestellt worden waren. Das Klinikum hatte daraufhin am Montag einen Aufnahme-Stopp verhängt. Eine Kita im Rheingau-Taunus-Kreis, die ebenfalls vorübergehend geschlossen hatte, ist inzwischen wieder geöffnet.

Die Virus-Mutationen aus Südafrika und Großbritannien stehen unter dem Verdacht, um ein Vielfachtes ansteckender zu sein als die herkömmliche Corona-Variante. Laut Studien besteht ein vollständiger Impfschutz jedoch auch bei der nicht-mutierten Virus-Variante erst einige Tage nach der Zweitimpfung. Allerdings soll bereits die erste Dosis zu einem milderen Verlauf der Erkrankung beitragen.

Laut Victor‘s Group-Pressesprecher Müller hofft man deshalb, dass der Ausbruch glimpflicher verlaufen wird als es vor der ersten Impfung der Fall gewesen wäre. „Das ist unsere Vermutung, weil der Impfstoffhersteller eine Schutzquote von bis zu 50 Prozent nach der ersten Impfung angegeben hat und wir davon ausgehen können, dass Antikörper bereits gebildet wurden, wenn auch womöglich nicht in ausreichender Zahl“, teilt Müller auf Anfrage mit.

In Hessen hatten bis zum Wochenbeginn laut Angaben des Innenministeriums 65 Prozent der Bewohner von Alten- und Pflegeheimen die erste Dosis erhalten.

*giessener-allgemeine.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks