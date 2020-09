Corona in Hessen: „Öffnet die Bordelle!“ – Demo mit 50 Rotlicht-Beschäftigten in Frankfurt

Das Sozialministerium veröffentlicht die Fallzahlen zur Corona-Krise in Hessen. In Frankfurt demonstrieren Beschäftige für die Öffnung der Bordelle. Der News-Ticker.

Hessen vermeldet die aktuellen Fallzahlen des Coronavirus .

vermeldet die aktuellen des . Das Land Hessen hebt die Besuchsbeschränkungen für Pflege- und Altenheime auf.

für Pflege- und Altenheime auf. In Frankfurt demonstrieren Beschäftigte für die Öffnung der Bordelle.

Update vom Samstag, 19.09.2020, 19.32 Uhr: Seit Mitte März müssen die Prostitutionsbetriebe in Hessen wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben. Dagegen wehrt sich der Hilfeverein für Prostituierte, Doña Carmen, der zu einer Demonstration am Samstagmittag (19.09.2020) in Frankfurt aufgerufen hatte.

Von etwa 50 Teilnehmern sprach die Polizei. Der derzeitige Zustand sei „weder notwendig, noch verhältnismäßig, noch geeignet, um die Ausbreitung von Corona einzuschränken“, sagte Juanita Henning vom Verein. Die Prostituierten würden in informelle Strukturen abgedrängt.

Corona in Hessen: „Öffnet die Bordelle!“, fordern Demonstrierende in Frankfurt

„Öffnet die Bordelle!“ – Die Forderung der Demonstrierenden auf dem Frankfurter Opernplatz war klar. „Lass uns endlich wieder arbeiten!“, forderte Natalia, Prostituierte aus Rumänien, die nach eigenen Angaben seit einigen Jahren in Frankfurt arbeitet. Kolleginnen würden auf die Straße gedrängt, böten Sex in Autos oder Hotels an. Dort gebe es keine Seife, kein Wasser, kein Desinfektionsmittel – und auch keine sozialen Kontakte, die mehr Sicherheit für die Prostituierten bieten.

Seit der Schließung der Bordelle, so teilte die Stadt Frankfurt mit, seien immer mehr Prostituierte auf den Straßen im Frankfurter Bahnhofsviertel zu sehen. Straßenprostitution ist im Stadtgebiet demnach bis auf wenige Ausnahmen verboten, entdeckt das Ordnungsamt ein sogenanntes Anbahnungsgeschäft, wird ein Bußgeld fällig.

Update vom Samstag, 19.09.2020, 14.57 Uhr: Nach dem RKI hat nun das Hessische Sozialministerium die detaillierten Fallzahlen zur Corona-Verbreitung in Hessen veröffentlicht. Aus diesen geht hervor, dass es in Frankfurt von Freitag auf Samstag (19.06.2020) die landesweit meisten Neuinfektionen gegeben hat – dies ist jedoch nicht unüblich, schließlich hat die Stadt am Main auch die meisten Einwohner.

Corona in Hessen: Frankfurt nähert sich Warnstufe

Frankfurt nähert sich laut dem Corona-Bulletin des Sozialministeriums einer höheren Virus-Warnstufe an. Demnach liegt die 7-Tage-Inzidenz der Stadt bei 19,6. Ab einem Wert von 20 soll es eine erhöhte Aufmerksamkeit, ein erweitertes Meldewesen sowie „bedarfsgerecht angepasste Maßnahmen“ geben. Hier die aktuellen Fallzahlen, die das Sozialministerium für Hessen bekanntgab:

Kreis Bergstraße: Infizierte 585 (+1), Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 7,0

Infizierte 585 (+1), Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 7,0 Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 681 (+13), Todesfälle 21, 7-Tage-Inzidenz 8,4

Infizierte 681 (+13), Todesfälle 21, 7-Tage-Inzidenz 8,4 Kreis Fulda: Infizierte 576 (+2), Todesfälle 15 (+1), 7-Tage-Inzidenz 11,7

Infizierte 576 (+2), Todesfälle 15 (+1), 7-Tage-Inzidenz 11,7 Kreis Gießen: Infizierte 448 (+9), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 9,6

Infizierte 448 (+9), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 9,6 Kreis Groß-Gerau: Infizierte 992 (+6), Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 21,7

Infizierte 992 (+6), Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 21,7 Kreis Hersfeld-Rotenburg: Infizierte 370 (+1), Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 15,7

Infizierte 370 (+1), Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 15,7 Hochtaunuskreis: Infizierte 462 (+4), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 16,0

Infizierte 462 (+4), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 16,0 Kreis Kassel: Infizierte 547 (+2), Todesfälle 32, 7-Tage-Inzidenz 5,1

Infizierte 547 (+2), Todesfälle 32, 7-Tage-Inzidenz 5,1 Lahn-Dill-Kreis: Infizierte 493 (+9), Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 10,7

Infizierte 493 (+9), Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 10,7 Kreis Limburg-Weilburg: Infizierte 448 (+2), Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 13,4

Infizierte 448 (+2), Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 13,4 Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 1.278 (+15), Todesfälle 52, 7-Tage-Inzidenz 13,5

Infizierte 1.278 (+15), Todesfälle 52, 7-Tage-Inzidenz 13,5 Main-Taunus-Kreis: Infizierte 698 (+18), Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 17,6

Infizierte 698 (+18), Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 17,6 Kreis Marburg-Biedenkopf: Infizierte 367 (+3), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 8,9

Infizierte 367 (+3), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 8,9 Odenwaldkreis: Infizierte 480, Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 12,4

Infizierte 480, Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 12,4 Kreis Offenbach: Infizierte 1.163 (+14), Todesfälle 44, 7-Tage-Inzidenz 14,6

Infizierte 1.163 (+14), Todesfälle 44, 7-Tage-Inzidenz 14,6 Rheingau-Taunus-Kreis: Infizierte 470 (+11), Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 9,6

Infizierte 470 (+11), Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 9,6 Schwalm-Eder-Kreis: Infizierte 659 (+4), Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 5,0

Infizierte 659 (+4), Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 5,0 Vogelsbergkreis: Infizierte 177, Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 6,6

Infizierte 177, Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 6,6 Kreis Waldeck-Frankenberg: Infizierte 245 (+1), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 3,8

Infizierte 245 (+1), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 3,8 Werra-Meißner-Kreis: Infizierte 252, Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 2,0

Infizierte 252, Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 2,0 Wetteraukreis: Infizierte 564 (+5), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 6,2

Infizierte 564 (+5), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 6,2 Stadt Darmstadt: Infizierte 394 (+3), Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 8,8

Infizierte 394 (+3), Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 8,8 Stadt Frankfurt: Infizierte 3.092 (+36), Todesfälle 69, 7-Tage-Inzidenz 19,6

Infizierte 3.092 (+36), Todesfälle 69, 7-Tage-Inzidenz 19,6 Stadt Kassel: Infizierte 557 (+3), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 7,4

Infizierte 557 (+3), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 7,4 Stadt Offenbach: Infizierte 529 (+5), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 16,8

Infizierte 529 (+5), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 16,8 Stadt Wiesbaden: Infizierte 989 (+7), Todesfälle 22, 7-Tage-Inzidenz 16,2

Corona in Hessen: RKI meldet aktuelle Fallzahlen – Kliniken füllen sich wieder

Update vom Samstag, 19.09.2020, 08.56 Uhr: Nachdem die Krankenhäuser in Hessen in der Hochphase der Corona-Pandemie von Mitte März bis Juni beinahe leerstanden, normalisiert sich die Lage nun wieder, wie der Klinikverbund Hessen berichtet. Viele aufgeschobene Behandlungen werden nachgeholt und die Angst vor einer Ansteckung mit Covid-19 geht langsam zurück, sodass wieder mehr Menschen Arztpraxen und Kliniken besuchen. Somit sind die Normalbetten in den Kliniken in Hessen derzeit zu 85 Prozent und die Intensivbetten zu 81 Prozent ausgelastet. Damit sind momentan 5.000 Normalbetten und 670 Intensivbetten frei, von denen 300 für Corona-Patient*innen reserviert sind.

Es können jedoch noch nicht alle Betten wieder belegt werden, da die Abstandsregelungen eingehalten werden müssen – denn die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in Hessen steigt weiter an. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden deutlicher als in den Tagen zuvor: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete 174 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der bisher infizierten Personen in Hessen auf 17.516. Der Landkreis Groß-Gerau ist mit einer 7-Tages-Inzidenz von 21,9 am stärksten betroffen. Weitere Todesfälle gab es in Hessen vorerst nicht.

Corona: Hessen entscheidet sich für großen Schritt

Update von Freitag, 18.09.2020, 15.00 Uhr: Das Hessische Sozialministerium hat die aktuellen Fallzahlen bekannt gegeben. Erneut steigt die Zahl der Corona-Infektionen an. Insgesamt wurden 17. 342 Fälle in Hessen registriert. Das sind 109 Fälle mehr als am Mittwoch (17.09.2020). Das Bundesland Hessen meldet 543 Todesfälle. In den letzten zwei Tagen ist eine Person an dem Corona-Virus gestorben.

+++ 13.40 Uhr: Das Land Hessen hebt die allgemeinen Beschränkungen für Besucher in Pflege- und Altenheimen auf. Zur Dauer und Anzahl der Besuche wird es laut dpa-Informationen keine verbindlichen Vorgaben mehr geben. Schutzkonzepte und Hygienepläne sind aber nach wie vor maßgeblich für die Einrichtungen. Die neue Regelung gilt ab dem 29. September 2020.

Innerhalb einer Kalenderwoche durften Bewohner von Pflege- und Altenheimen bislang nur drei Mal eine einzelne Person empfangen, die sie besucht. In Einrichtungen für Menschen mit Behinderung dufte täglich jemand zu Besuch kommen. Die

Corona in Hessen: Ein weiterer Todesfall

Update vom Freitag, 18.09.2020, 07.08 Uhr: Die Zahl der positiven Corona-Tests in Hessen ist erneut im dreistelligen Bereich gestiegen. Das Robert Koch Institut (RKI) meldete über Nacht, dass es landesweit in den vergangenen 24 Stunden 109 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert habe. Insgesamt sind es seit Pandemiebeginn 17.342. Rund 15.600 Infizierte gelten laut RKI heute als genesen. Durch einen weiteren Todesfall stieg die Zahl der Verstorbenen, die Covid-19 hatten, auf 543.

Wie seit Tagen, ist im Kreis Groß-Gerau – als einzigem in Hessen – die Warnstufe 2 aktiv. Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 24,8. Offenbach und Frankfurt nähern sich wieder dem ersten Schwellenwert 20 an: In beiden Städten liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 18,6.

Corona in Hessen: Erneuter Anstieg der Infektionszahlen

+++ 15.50 Uhr: Das Hessische Sozialministerium hat die aktuellen Fallzahlen bekanntgegeben. Erneut steigt die Zahl der Corona-Infektionen an. Im Vergleich zum Vortag wurden 149 Neuinfektionen in Hessen registriert. Damit gibt es nun 17.233 bestätigte Fälle. Die meisten Neuinfektionen wurden im Kreis Offenbach (22), im Kreis Groß-Gerau (22), sowie im Main-Kinzig-Kreis (17) vermeldet. Weitere Todesfälle gab es keine. Damit sind in Hessen weiterhin 542 Personen an den Folgen von Covid-19 gestorben.

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Groß-Gerau stieg auf 25,4 an und liegt damit weiter über dem kritischen Wert von 20. Im Kreis Offenbach kletterte der Wert im Vergleich zum Vortag von 8,4 auf 13,5.

Corona in Hessen: Keine Weihnachtsmärkte im Kreis Groß-Gerau

+++ 11.17 Uhr: Die schönste Zeit des Jahres rückt immer näher und alle fragen sich nur eines: Wird es im Corona-Jahr 2020 Weihnachtsmärkte geben? Der virusgeplagte Kreis Groß-Gerau liefert darauf nun eine eindeutige Antwort: Nein. Landrat Thomas Will, sowie die Bürgermeister der 14 Kommunen verständigten sich darauf, dass alle Weihnachtsmärkte ausfallen müssen, wie der Kreis nun mitteilte. Dafür ist es übrigens auch unwichtig, ob die Kommunen oder Vereine den Budenzauber organisiert hätten.

„Weihnachtsmärkte in ihrer althergebrachten Form passen aktuell nicht in die Zeit“, betonte auch Landrat Thomas Will: „Die Präferenz ist und muss sein, in diesem Jahr – wenn auch schweren Herzens – zu verzichten.“ Im Kreis Groß-Gerau ist die Corona-Lage seit Wochen so angespannt, wie nirgendwo sonst in Hessen. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 25,5 ist dort Warnstufe 2 aktiv.

Kleinere Ersatzveranstaltungen seien theoretisch denkbar, heißt es. Wie Raunheims Bürgermeister Thomas Jühe sagte, ist in seiner Stadt ein „stimmungsvoller Ersatz“ auf dem Rathausplatz geplant. Dort wird es – in Corona-Zeiten natürlich mit dem gebührenden Sicherheitsabstand – ein gemeinsames Weihnachtsliedersingen geben.

Corona in Hessen: Ausbruch im Umfeld von Sportmannschaften

+++ 07:44 Uhr: In Südosthessen gibt es mehrere Corona-Fälle in Sportmannschaften. Nachdem mindestens ein unwissentlich infizierter Sportler am ersten September-Wochenende bei einem Amateur-Fußballspiel auf dem Feld stand, spricht der Main-Kinzig-Kreis von einem Corona-Ausbruch. 14 Corona-Fälle ordnet das Gesundheitsamt bislang dem Infektionsgeschehen im Raum Gelnhausen zu, etwa 400 Personen sind in Quarantäne, wie op-online.de berichtet*. Nachverfolgung und Tests laufen noch. Die Gesundheitsdezernentin des Main-Kinzig-Kreises, Susanne Simmler, warnte vor einem zu lockeren Umgang mit dem Coronavirus im Freizeitbereich

Sorgen bereitet jedoch auch der professionelle Sport. Corona-Fälle wurden jüngst bei zwei Rugby-Erstligisten aus der Region bekannt*: RK Heusenstamm und SC Frankfurt. Nach Spielen, an denen ein Infizierter mitwirkte, gibt es mindestens vier weitere Betroffene. Die Teams wurden getestet, weitere Spiele und das Training mussten teils ausfallen.

Corona in Hessen: 149 Neuinfektionen – Kreis Groß-Gerau über Grenzwert

Update vom Donnerstag, 17.09.2020, 07.16 Uhr: Die Ausbreitung des Coronavirus verläuft in Hessen auf konstantem Niveau. Über Nacht meldete das Robert Koch Institut (RKI), dass innerhalb der zurückliegenden 24 Stunden 149 Neuinfektionen landesweit registriert wurden. Im kritischen Bereich liegt weiter nur der Kreis Groß-Gerau mit einer 7-Tage-Inzidenz von 25,5. Dort gab es 22 Neuinfektionen zu verzeichnen.

Die Gesamtzahl der Corona-Fälle in Hessen stieg auf 17.233. Laut RKI gelten etwa 15.400 der Infizierten mittlerweile wieder als genesen. Erneute Todesfälle gab es demnach nicht. 542 Hessen, die Covid-19 hatten, sind tot.

Corona in Hessen: Zwei Weitere Tote durch Covid-19 - Gastgewerbe mit schweren Verlusten

Erstmeldung vom Mittwoch, 16.09.2020, 15.46 Uhr: Wiesbaden - Die Gastronomie in Hessen leidet weiter unter der Corona-Krise. Zwar seien die Umsätze seit Mai stetig gestiegen, dennoch blieben sie auch im Juli weit unter dem Niveau des Vorjahres. Das zeigen die Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamts. Vor allem Caterer sind von der Pandemie betroffen. Sie haben ein Minus von fast 60 Prozent zu verzeichnen.

Auch die Tourismusbranche hat mit dem Coronavirus zu kämpfen. In Beherbergungsbetrieben bleiben dieses Jahr im Vergleich zu 2019 rund die Hälfte der Gäste aus. Vor allem in Frankfurt, sowie im Kreis Groß-Gerau brachen die Übernachtungszahlen ein. Die Umsätze bei Campingplätzen blieben fast unverändert.

Die Hessische Industrie- und Handelskammer fordert zur Unterstützung des Gastgewerbes zu mehr Geschäftsreisen auf: „Viele hessische Betriebe, gerade in den Ballungsräumen, sind abhängig von Geschäftsreisenden“, so Geschäftsführer Robert Lippmann. „Bleiben sie fern, gibt es keinen oder kaum Umsatz.“ Nur mit Außengastronomie und Heizpilzen könne Hessens Gastgewerbe den Herbst und Winter nicht überstehen. Daher brauche man eine „verhältnismäßige Abwegung zwischen Gesundheitsschutz und wirtschaftlicher Aktivität“, teilte Lippmann mit. Reisebeschränkungen sollten demnach nur „dosiert“ angeordnet werden.

Corona in Hessen: Neue Fallzahlen vermeldet

Die Infektionen mit dem Coronavirus in Hessen steigen an. Im Vergleich zum Vortag wurden am Mittwoch (16.09.2020, Stand 14.00 Uhr) 99 weitere Fälle bestätigt. Die Zahl der Corona-Infektionen in Hessen steigt damit auf 17.084. Im Kreis Gießen, sowie im Kreis Fulda wurde jeweils in Todesfall gemeldet.

In Hessen sind damit 542 Personen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 23,9 befindet sich der Kreis Groß-Gerau noch immer im kritischen Bereich von über 20 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten Woche. In Wiesbaden stieg die 7-Tage-Inzidenz auf 19,0. In Frankfurt stieg sie auf 17,7. Auch im Main-Taunus-Kreis (17,2) bewegt sich der Wert auf die nächste Eskalationsstufe zu.

Hier die Zahlen für die Landkreise und Städte in Hessen, die das Sozialministerium am 16.09.2020 bekanntgab:

Kreis Bergstraße: Infizierte 578 (+3), Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 8,5

Infizierte 578 (+3), Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 8,5 Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 663 (+1), Todesfälle 21, 7-Tage-Inzidenz 5,4

Infizierte 663 (+1), Todesfälle 21, 7-Tage-Inzidenz 5,4 Kreis Fulda: Infizierte 565 (+3), Todesfälle 15 (+1), 7-Tage-Inzidenz 11,2

Infizierte 565 (+3), Todesfälle 15 (+1), 7-Tage-Inzidenz 11,2 Kreis Gießen: Infizierte 437 (+6), Todesfälle 5 (+1), 7-Tage-Inzidenz 13,3

Infizierte 437 (+6), Todesfälle 5 (+1), 7-Tage-Inzidenz 13,3 Kreis Groß-Gerau: Infizierte 952 (+5), Todesfälle 17 (+1), 7-Tage-Inzidenz 23,9

Infizierte 952 (+5), Todesfälle 17 (+1), 7-Tage-Inzidenz 23,9 Kreis Hersfeld-Rotenburg: Infizierte 365 (+4), Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 13,3

Infizierte 365 (+4), Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 13,3 Hochtaunuskreis: Infizierte 435 (+4), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 13,9

Infizierte 435 (+4), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 13,9 Kreis Kassel: Infizierte 540, Todesfälle 32, 7-Tage-Inzidenz 4,6

Infizierte 540, Todesfälle 32, 7-Tage-Inzidenz 4,6 Lahn-Dill-Kreis: Infizierte 476 (+6), Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 7,5

Infizierte 476 (+6), Todesfälle 20, 7-Tage-Inzidenz 7,5 Kreis Limburg-Weilburg: Infizierte 436 (+3), Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 12,2

Infizierte 436 (+3), Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 12,2 Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 1.246 (+7), Todesfälle 52, 7-Tage-Inzidenz 10,9

Infizierte 1.246 (+7), Todesfälle 52, 7-Tage-Inzidenz 10,9 Main-Taunus-Kreis: Infizierte 677 (+8), Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 17,2

Infizierte 677 (+8), Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 17,2 Kreis Marburg-Biedenkopf: Infizierte 357, Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 8,5

Infizierte 357, Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 8,5 Odenwaldkreis: Infizierte 475 (+1), Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 7,2

Infizierte 475 (+1), Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 7,2 Kreis Offenbach: Infizierte 1.127 (+5), Todesfälle 44, 7-Tage-Inzidenz 8,4

Infizierte 1.127 (+5), Todesfälle 44, 7-Tage-Inzidenz 8,4 Rheingau-Taunus-Kreis: Infizierte 455, Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 4,3

Infizierte 455, Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 4,3 Schwalm-Eder-Kreis: Infizierte 650, Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 1,1

Infizierte 650, Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 1,1 Vogelsbergkreis: Infizierte 175 (+4), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 5,7

Infizierte 175 (+4), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 5,7 Kreis Waldeck-Frankenberg: Infizierte 242, Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 3,8

Infizierte 242, Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 3,8 Werra-Meißner-Kreis: Infizierte 252, Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 3,0

Infizierte 252, Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 3,0 Wetteraukreis: Infizierte 554 (+5), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 4,5

Infizierte 554 (+5), Todesfälle 13, 7-Tage-Inzidenz 4,5 Stadt Darmstadt: Infizierte 386, Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 7,5

Infizierte 386, Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 7,5 Stadt Frankfurt: Infizierte 3.006 (+18), Todesfälle 69, 7-Tage-Inzidenz 17,7

Infizierte 3.006 (+18), Todesfälle 69, 7-Tage-Inzidenz 17,7 Stadt Kassel: Infizierte 550 (+1), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 6,9

Infizierte 550 (+1), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 6,9 Stadt Offenbach: Infizierte 516 (+4), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 16,1

Infizierte 516 (+4), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 16,1 Stadt Wiesbaden: Infizierte 969 (+11), Todesfälle 22, 7-Tage-Inzidenz 19,0

