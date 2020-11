Corona-Regeln in Hessen ab Dezember noch strenger: Kontrollen werden verschärft

Hessen verzeichnet täglich zahlreiche Neuinfektionen mit Corona. Hanau ist besonders stark betroffen – trotz Teil-Lockdown. Daher sollen ab Dezember noch strengere Regeln gelten. Der News-Ticker.

In Hessen steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen* rasant an.

steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen* rasant an. Insbesondere Hanau verzeichnet täglich zahlreiche neue Fälle.

Das Corona-Kabinett hat deshalb verschärfte Corona-Regeln für Hessen beschlossen, die ab Dezember gelten.

Wiesbaden - Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben eine Verlängerung des „Teil-Lockdowns“ im Dezember beschlossen. In Hessen haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie 81.327 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Ein Rekordhoch gibt es bei den Todesfällen. So sind in den vergangenen 24 Stunden 52 Menschen an oder mit Corona verstorben, wie das RKI am Donnerstag (26.11.2020) bekanntgab. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf 1.163. Trotz der steigenden Neuinfektionen und Todesfälle geht die 7-Tage-Inzidenz in fast allen Kreisen in Hessen zurück. Die 7-Tage-Inzidenz ist aber weiterhin deutlich zu hoch, weshalb nun verschärfte Regeln beschlossen wurden.

Corona-Regeln in Hessen: „Teil-Lockdown“ wird verlängert

Verlängerung des „Teil-Lockdowns“: Ministerpräsident Volker Bouffier und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir teilten am Donnerstag (26.11.2020) mit, dass der „Teil-Lockdown“ bis zum 20. Dezember verlängert wird. Die alten Corona-Regeln enden am 30. November, die neuen Corona-Regeln für Hessen gelten ab dem 1. Dezember. „Wir sind noch lange nicht am Ziel“, so Bouffier. Gaststätten, Bars und Kneipen bleiben damit weiterhin geschlossen - auch über Weihnachten und Silvester.

Kontaktbeschränkungen werden verschärft: Durften sich im November noch maximal zehn Personen aus zwei Haushalten treffen, wird diese Zahl im Dezember halbiert. Maximal fünf Personen sind noch erlaubt. Eine Ausnahme sind Kinder unter 14 Jahren. Der Ministerpräsident appelliert an die Bürger in Hessen, die Kontakte auch im eigenen Haus und der Wohnung einzuschränken. Das alles diene dem Schutz jedes Einzelnen. Amtliche Vorgaben werden für die privaten Wohnungen jedoch nicht gemacht.

Das hessische #Corona-Kabinett hat heute auf Basis der gestrigen Gespräche der Kanzlerin mit den Länderchefinnen und -chefs die Maßnahmen zur Eindämmung der #Pandemie verlängert und in bestimmten Bereichen weitergehende Regelungen getroffen: https://t.co/oKCn8q4Bty pic.twitter.com/qVaoreQAWV — Staatskanzlei Hessen (@RegHessen) November 26, 2020

Corona-Regeln in Hessen: Ausnahmeregelung über die Feiertage

In Hessen, wie auch in anderen Bundesländern, soll es eine Ausnahmeregelung zwischen dem 23. Dezember und dem 1. Januar geben. In diesem Zeitraum können bis zu zehn Leute zusammenkommen - Kinder unter 14 Jahren sind von dieser Begrenzung ausgenommen. Derzeit sind Hotels nur für Geschäftsreisende geöffnet. Über die Feiertage sollen auch Bürger, die ihre Familie besuchen, in Hotels übernachten dürfen, so der Plan laut Bouffier.

Schulen: Hessen will den normalen Schulbetrieb so weit wie möglich aufrecht erhalten. Der Präsenzunterricht müsse „absolute Priorität“ haben, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier. Beim Schulbetrieb werde sich in Hessen auch nach den neuen Corona-Regeln nichts ändern. „Für die Zukunft ist nicht entscheidend, ob man jetzt in Gaststätten gehen kann. Für die jungen Leute ist es aber für die Zukunft entscheidend, dass sie jetzt zur Schule gehen können“, verteidigt Bouffier den Präsenzunterricht an den hessischen Schulen. Die Schulen sollen vor Ort entscheiden, wie sie mit dem Unterricht verfahren, sagt Bouffier. In Offenbach gibt es Wechselunterricht, den Frankfurt aber zum Beispiel ablehnt und weiter am Präsenzunterricht festhält. Tarek Al-Wazir stimmt Bouffier zu: „Wir wollen so lange es geht, Präsenzunterricht an den hessischen Schulen haben. Erst wenn das nicht mehr möglich ist, wäre genereller Wechselunterricht eine Option.“

Corona-Regeln in Hessen: Öffentliche Silvesterfeiern sind verboten

Feuerwerk an Silvester: Öffentliche Silvesterfeiern sind nach den neuen Corona-Regeln untersagt, ein Verbot von Silvester-Böllern werde es in Hessen aber nicht geben. Die einzelnen Kommunen werden die Orte festlegen, an denen es nicht gestattet, Feuerwerk zu zünden, um große Gruppenansammlungen zu vermeiden.

Hessen will den normalen Schulbetrieb so weit wie möglich aufrecht erhalten. Der Präsenzunterricht müsse "absolute Priorität" haben, sagt Ministerpräsident Volker Bouffier. Beim Schulbetrieb werde sich in Hessen nichts ändern.https://t.co/Zepw40lrAb — WhatsUp ~?~ ! (@WhatsUp_Sloth) November 26, 2020

Finanzielle Hilfe für Unternehmen: Eine Dezember-Hilfe für Unternehmen soll auf die November-Hilfe folgen, so Al-Wazir. Details müssen in der Sache aber noch besprochen werden. Die Länder werden sich dieses Mal aber auf Drängen des Bundes an den Kosten beteiligen müssen.

Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel: Für den Einzelhandel in Hessen wird es Auflagen geben im Weihnachtsgeschäft. Ein Kunde pro 20 Quadratmeter ist erlaubt bei einer Verkaufsfläche ab 800 Quadratmetern. In Geschäften die kleiner sind, bleibt es bei einem Kunden pro zehn Quadratmetern. Eine neue Corona-Maßnahme für Dezember ist, dass schon auf dem Parkplatz und vor dem Eingang von Geschäften eine Maskenpflicht bestehen wird. (smr) *fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

