Wolfszentrum Hessen: Drei Wolfsangriffe im Mai – Nutztierschaden

Von: Jutta Rippegather

Das Wolfszentrum Hessen zieht Bilanz und startet ein Meldeportal für Wolfshinweise. Außerdem ruft das Wolfszentrum zum Herdenschutz auf.

Wiesbaden – Das Meldeportal für Wolfshinweise ist freigeschaltet. Seit Ende Juni können Wolfshinweise übermittelt werden – etwa Sichtungen oder wolfsähnlicher Kot. Das hat das Wolfszentrum Hessen im Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie am Montag (3. Juli) mitgeteilt und gleichzeitig über „hessische Wolfsereignisse“ aus den Monaten Mai informiert. Der Juni ist noch nicht ausgewertet. Demnach haben in Hessen im Mai nachweislich drei Angriffe auf Nutztiere stattgefunden: in den Landkreisen Werra-Meißner, Main-Kinzig sowie Hochtaunus. Dabei wurden insgesamt 16 Schafe und 2 Stück Damwild getötet.

Wolfszentrum Hessen: Verursacher konnten festgestellt werden

In allen drei Fällen gelang die Genotypisierung der DNA-Probe, so dass der jeweilige Verursacher festgestellt werden konnte. An den getöteten Schafen in Wehrheim im Hochtaunuskreis wurde die DNA des Rüdens mit der Nummer GW2554m festgestellt. Er wurde bereits im Jahr 2022 mehrfach in dem Gebiet nachgewiesen, gilt dort als sesshaft. Für den Nutztierschaden in Schlüchtern im Main-Kinzig-Kreis am 12. Mai war die Wölfin GW3092f verantwortlich. Sie wurde damit das zweite Mal in Hessen genetisch erfasst. Der erste Nachweis gelang über einen Wildtierriss am 5. April ebenfalls im Main-Kinzig-Kreis im Gutsbezirk Spessart. An den toten Schafen in Waldkappel im Werra-Meißner-Kreis wurde die Wölfin GW 3221f nachgewiesen. Sie war erstmals im April in Hessen an einem Wildtierriss genetisch erfasst worden.

Drei Wölfe wurden im Mai nachgewiesen. © AFP

Wie das Landesamt weiter mitteilt, ist in ganz Hessen jederzeit mit durchziehenden Wölfen zu rechnen. Weidetierhalterinnen und Weidetierhalter sollten unbedingt für einen sachgerechten Schutz ihrer Tiere sorgen. „Dies reduziert das Risiko eines Übergriffs deutlich und vermeidet, dass Wölfe lernen, Nutztiere als leicht zugängliche Nahrungsquelle einzuordnen.“ Für nachweislich von Wölfen verursachte Schäden gibt es unter bestimmten Voraussetzungen einen finanziellen Ausgleich. Die Abwicklung läuft über die jeweiligen Regierungspräsidien.

Wolfszentrum Hessen: Meldeportal und Wolfhotline für Wolfshinweise

Über geeignete Möglichkeiten des Herdenschutzes berät der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen. Informationen zu Fördermöglichkeiten gibt es bei der Landwirtschaftsverwaltung des zuständigen Landkreises. Seit April 2023 ist ganz Hessen als Wolfspräventionsgebiet ausgewiesen und somit eine landesweite Förderung von Schaf-, Ziegen- und Damwildhaltungen möglich.

Das Meldeportal für Wolfshinweise ist über die Homepage des Wolfszentrums Hessen zu erreichen. Die Hinweise werden nach bundesweit geltenden Monitoringstandards ausgewertet und kategorisiert. Gesicherte Nachweise bilden die Grundlage dafür, das Vorkommen zu dokumentieren und Territorien mit sesshaften Tieren auszuweisen. Alle gesicherten Nachweise werden auf der Homepage des Wolfszentrums veröffentlicht und fortlaufend aktualisiert.

Rissverdachtsfälle sollten innerhalb von 24 Stunden über die amtliche Wolfhotline (0641 20 00 95 22) gemeldet werden. Außerhalb der Sprechzeiten sind die in den Landkreisen zuständigen ehrenamtlichen Wolfsberater und Wolfsberaterinnen anzusprechen. Mehr dazu auf der Homepage des Wolfszentrums. (Jutta Rippegather)