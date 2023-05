Hessen erhöht Zuschüsse und Darlehen im sozialen Wohnungsbau

Eine Baugerüst an einem Wohnhaus. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Mit günstigeren Förderbedingungen will Hessen den Bau von Sozialwohnungen ankurbeln. „Der Anstieg der Bau- und Finanzierungskosten soll die positive Entwicklung der vergangenen Jahre in Hessen nicht gefährden“, teilte Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Sonntag in Wiesbaden mit. Gerade im Vergleich zu den Kosten für nicht geförderten Wohnraum seien die Bedingungen für den sozialen Wohnungsbau damit besonders attraktiv.

Wiesbaden - Die neuen Bedingungen gelten vom 30. Mai an.

Unter anderem wachsen dann die Darlehensbeträge und Finanzierungszuschüsse um durchschnittlich rund 30 Prozent, wie das Ministerium erläuterte. Zudem blieben die Darlehen für bis zu 25 Jahre zinsfrei, beim Bau von Wohnraum für Studierende und Auszubildende für bis zu 40 Jahre. Für besonders energieeffizientes Bauen gibt es den Angaben zufolge einen Zuschuss von 150 Euro je Quadratmeter. Außerdem soll der Einbau eines Aufzugs mit mehr Geld unterstützt werden als bislang.

Wie das Ministerium weiter mitteilte, wird künftig auch der erstmalige Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum finanziell stärker gefördert. Der maximale Darlehensbetrag erhöht sich von 125.000 auf 200.000 Euro je Antrag, die Mindesthöhe des Eigenkapitals sinkt von 15 auf 10 Prozent der Gesamtkosten. dpa