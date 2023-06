Französischer Wasserkonzern will Getränkehersteller in Hessen übernehmen

Teilen

Der französische Wasserkonzern Alma will Förstina-Sprudel übernehmen. © Volker Nies /Fuldaer Zeitung

Der französische Wasserkonzern Alma will Förstina-Sprudel im Kreis Fulda kaufen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Alma einen Getränkehersteller in Osthessen übernimmt, wie Sie hier erfahren:

Mehr zum Thema Französischer Wasserkonzern Alma will nach RhönSprudel auch Förstina kaufen

Fulda - Ein Jahr nach dem Erwerb von RhönSprudel in Weyhers im Kreis Fulda will der französische Wasserkonzern Alma jetzt auch Förstina in Eichenzell-Lütter (ebenfalls Kreis Fulda) kaufen, wie fuldaerzeitung.de berichtet. Ihr Kaufinteresse haben die Franzosen gegenüber dem Bundeskartellamt angemeldet.

„Der französische Konzern Alma und Förstina verhandeln über eine Integration von Förstina in die Alma-Gruppe“, berichtete die Geschäftsführung von Förstina-Sprudel gegenüber fuldaerzeitung.de. Eine Vertragsunterschrift sei noch nicht erfolgt, doch über die grundsätzlichen Eckpunkte der geplanten Übernahme besteh bereits Einigkeit.