Behördenwahnsinn: Hessische Kita findet Ausweichquartier in Bayern – und steht jetzt vor dem Aus

Von: Adriano D'Adamo

25 Kinder einer hessischen Kita müssen in Bayern betreut werden. Die Sozialministerien der Bundesländer sind sich nicht einig, ob und wer die Fördergelder an die Kinderkrippe zahlen soll.

Mömlingen – Die hessische Kinderkrippe Mäusebande aus Breuberg plante einen Neubau in Breubach. Der geplante Eröffnungstermin im März verschob sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten und Handwerkermangel auf September. Die Kita fand übergangsweise für zwei Gruppen mit insgesamt 25 Kindern im bayerischen Mömlingen im Landkreis Miltenberg Platz. Die beiden Orte liegen an der hessisch-bayerischen Grenze und trennen nur wenige Kilometer voneinander.

Siegfried Scholtka, Bürgermeister der Gemeinde Mömlingen, half der Kita aus und bot ihnen die leerstehenden Räume der Kindertagesstätte Regenbogen an, berichtete BR24. Da sich diese Räumlichkeiten aber in Bayern befinden, will die hessische Landesregierung keine Fördergelder für die ausgelagerten Gruppen mehr übernehmen, obwohl sie diese der Kita bereits telefonisch zusicherten.

Die hessische Kita-Gruppe Mäusebande muss ihre Kinder in Bayern betreuen (Symbolbild). © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Kein Geld für Kita: Kindergruppe steht im Konflikt mit dem Gesetz

Die Fördersumme für die Kita beträgt rund 116.000 Euro pro Jahr. Drei Wochen nach dem Telefonat zwischen den Betreuern und dem Sozialministerium erhielt die Kita eine schriftliche Absage. „Wir dachten erst, das muss ein Fehler sein“, sagte Jessica Hotz, stellvertretende Vorsitzende des Trägervereins der Mäusebande, gegenüber BR24.

Der Landkreis Miltenberg erteilte den hessischen Betreuern eine bayerische Betriebserlaubnis, damit sie die Räumlichkeiten nutzen dürfen. Jedoch steht das im Konflikt mit dem hessischen Gesetz. Laut diesem können hessische Kinder nur gefördert werden, wenn eine Betriebserlaubnis aus Hessen vorliegt. Um eine bayerische Förderung zu erhalten, muss mindestens ein Kind in Bayern wohnen, was bei der Mäusebande nicht der Fall ist. „Die Betreuung der Kinder findet außerhalb unseres Hoheitsgebiets statt. Daher lag die Entscheidung nicht bei uns, sondern in Bayern“, erklärte das hessische Sozialministerium BR24. Die Gruppen können deswegen nicht als ausgelagerte Einrichtung behandelt werden und rechtlich betrachtet muss keines der beiden Länder Fördergelder an die Kita zahlen.

Ministerien geben Verantwortung ab: Komune muss einspringen

Für das bayerische Sozialministerium steht fest, dass die Nutzung der Räumlichkeiten durch eine hessische Kita eine „reine Gefälligkeit“ sei. „Wir sind scheinbar ein Präzedenzfall. Aber es kann doch nicht sein, dass dafür keine Lösung geschaffen werden kann“, sagte Hotz zu BR24. Falls die Kita keine Fördergelder bekommen, müssen sie den Betrieb einstellen. Der Trägerverein kann die finanziellen Mittel alleine nicht aufbringen. Auch für die Eltern würde die Schließung ein Problem darstellen. „Ohne den Krippenplatz könnten mein Partner und ich nicht beide arbeiten, denn wir haben keine andere Betreuungsmöglichkeit. Das würde finanzielle Einbußen mit sich bringen“, sagte die Mutter eines der Krippenkinder dem Hessischen Rundfunk.

Auf eine Anfrage des Hessischen Rundfunks hin teilte das hessische Sozialministerium mit, dass nicht sie, sondern Bayern für die Kita-Gruppe verantwortlich sei. Das bayerische Sozialministerium erklärte der Kita bereits, dass die Mäusebande keine Fördergelder erwarten kann. Die Verantwortung für die Fördergelder liegt nun bei der Kommune Breuberg, die für den finanziellen Ausfall einspringt. Deirdre Heckler, Breubergs Bürgermeisterin, ist mit dieser Entscheidung nicht zufrieden. Gegenüber dem Hessischen Rundfunk erklärte sie, dass doch nicht sein kann, „dass wir als Grenzkommune dafür bestraft werden, dass wir Hilfe aus unserer Nachbarschaft erhalten haben“. Heckler plant den Fall im Landtag einzubringen.