Entkräftet, verletzt und voller Schmutz: Kein „Happy End“ für Kätzchen Henry

Von: Lena Eberhardt

In einer Müllpresse in Fulda wird ein Kätzchen gefunden. (Symbolbild) © picture alliance / dpa / Federico Gambarini

In einer Müllpresse im hessischen Fulda wird ein Kätzchen gefunden. Der Tierschutz setzt alle Hebel in Bewegung, um dem Findelkind zu helfen, jedoch meinte es das Schicksal mit dem kleinen Kater nicht gut.

Fulda - „Henrys Fell war komplett mit Farbe, Ölen, Sand und Matsch, Styropor und noch anderen Substanzen verklebt. Er hatte Schmerzen und befand sich in einem Schockzustand“, berichtet Tanja Rupp vom Tierschutzverein Fulda. Immer wieder werden verwaiste und verletzte Kätzchen gefunden, doch dieser Fall gehörte wohl zu den emotionalsten, mit denen sich der Tierschutz in jüngster Zeit beschäftigten musste.

Der kleine Kater wurde auf dem Gelände der Firma Schmitt Recycling und Entsorgung in Fulda gefunden. „Wir sind seit längerem mit einem Mitarbeiter dort in Abstimmung und der Leitung in Kontakt“, so Tanja Rupp. Immer wieder werden dort Katzen auf dem Gelände gesichtet. Meist kränkliche und vor allem unkastrierte Tiere. „Auch Mutterkatzen mit Kitten. Dass dies kein sicherer Ort ist, um Katzenkinder aufzuziehen, erklärt sich von selbst“, berichtet die Tierschützerin weiter.