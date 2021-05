Kind in Hessen vermisst: Wo ist Yamina (11) aus Marburg?

Fahndungsaufruf

Seit Samstag (15.05.2021) wird ein Mädchen aus Marburg vermisst. Die Polizei bittet ganz Hessen um Hilfe bei der Suche.

Marburg – Die elfjährige Yamina D. aus Marburg in Hessen wird vermisst. Das berichtet die Polizei. Die Gesuchte lebt in der Universitätsstadt Marburg in einer Wohngruppe, die sie am Samstag (15.05.2021) gegen 10.30 Uhr verlassen hat und in die das Mädchen seitdem nicht mehr zurückgekehrt ist. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Hessen sucht vermisstes Kind: Mädchen aus Marburg ist verschwunden

Neben einem Foto hat die Polizei auch eine Beschreibung der vermissten Marburgerin herausgegeben:

Yamina ist 159 Zentimeter groß, hat braune Augen und lange braune Haare.

Sie ist elf Jahre alt, wirkt laut Polizei aber ein bis zwei Jahre älter.

Als sie das letzte Mal gesehen wurde, hatte das Mädchen eine dunkle Sweatshirt-Jacke, eine Hose mit grau-schwarzem Camouflage-Muster von Nike und beige-weiße Schuhe an.

Außerdem hatte sie einen pinken Umhängebeutel von Puma (Camouflage-Muster, Größe ca. DIN-A4) dabei.

Laut Polizei gibt es Hinweise, dass sich die Elfjährige in Frankfurt aufhalten könnte. Die Kriminalpolizei Marburg bittet um Hinweise (06421/406-0): Hat jemand die Vermisste seit Samstag gesehen oder kann sonstige Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Vermisst! Marburgerin einer von bis zu 300 neuen Fällen täglich

Erst im März ist ein 11-jähriger Junge aus Dillenburg wieder aufgetaucht, nachdem die Polizei mehrere Monate nach ihm gesucht hatte. Täglich gibt es rund 200 bis 300 neue Vermisstenfälle in Deutschland, ebenso viele werden wieder als gelöst eingestuft. Rund die Hälfte der Fälle löst sich innerhalb einer Woche. Innerhalb eines Monats werden 80 Prozent der Vermissten gefunden. Nur 3 Prozent bleiben länger als ein Jahr vermisst. Sollte eine Person nicht gefunden werden, läuft die Fahndung 30 Jahre lang weiter.