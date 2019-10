Stadtallendorf: Auto landet in Brunnen - Aussage des Besitzers macht Polizei sprachlos

In Stadtallendorf ist ein Auto in einem Brunnen gelandet. Kurioser als der Unfall war eine Erklärung des Fahrzeugbesitzers.

Stadtallendorf - Kurioser Vorfall in Stadtallendorf: Am Freitagabend war ein weißer Nissan SUV in einer Brunnenanlage an der Herrenwaldstraße. Lange mussten die Ermittler nicht nach dem Besitzer suchen: Der 46-Jährige wurde knapp 400 Meter von der Unfallstelle aufgefunden.

Angesprochen auf den Unfall, erklärte der Mann - augenscheinlich deutlich alkoholisiert, Autoschlüssel in der bis zu den Knien nasser Hose - gegenüber der Polizei: Er sei nicht gefahren!

Unfall in Stadtallendorf: Besitzer bereits polizeibekannt

Die Identifizierung des Mannes war einfach: Ein Polizist erkannte ihn aufgrund vorangegangener Ereignisse. Der Mann war in der Vergangenheit aufgefallen, weil er mit über zwei Promille am helllichten Tag hinterm Steuer eines Autos saß.

Unfall in Stadtallendorf: Größerer Schaden am Brunnen

Schon damals veranlasste die Polizei eine Blutprobe und stellte den vorgelegten polnischen Führerschein sicher: Er war gefälscht. Der 46-Jährige hat also keinen gültigen Führerschein.

Am Freitag nun war der Nissan SUV auf dem Weg von der Bahnhofstraße zur Niederkleiner Straße in Stadtallendorf unterwegs. An besagtem Kreisverkehr hob der Wagen ab und landete im Wasserbecken. Am Auto entstand ein Schaden von wenigen Tausend Euro. Der Unfall führte allerdings zu einem erheblichen Schaden am Brunnen in Höhe von mindestens 15.000 Euro.

red