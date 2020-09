Corona in Hessen: Deutliches Plus bei den Neuinfektionen – Landkreis hat Probleme bei Test-Auswertungen

In Hessen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen deutlich angestiegen. Regional gibt es weiter sichtbare Hotspots. In Limburg-Weilburg wachsen derweil die Sorgen. Der News-Ticker.

Das Coronavirus ist in Hessen noch lange nicht besiegt, das RKI zählt über 15.000 Infektionen mit Sars-Cov-2

ist in noch lange nicht besiegt, das RKI zählt über 15.000 Infektionen mit Zuletzt wurde wieder mehr Menschen in Hessen positiv auf Corona getestet

positiv auf getestet In Limburg gibt es jetzt Probleme bei der Auswertung von Corona-Tests

+++ 13.35 Uhr: In Fulda wurde aufgrund der Corona-Pandemie die Fastnacht abgesagt. Die Fuldaer Karneval-Gesellschaft (FKG) und die 14 Rand- und Bundesstaaten haben sich am Montag (31.08.2020) dazu entschieden, die Kampagne für das Jahr 20/21 ausfallen zu lassen. „Es ist verantwortungsvoll. Außerdem wird man so im Moment auch keinen Spaß haben", sagt der Stadtpfarrer Stefan Buß in der Fuldaer Zeitung. Nach Angaben dieser soll dennoch ein Friedensgottesdienst stattfinden, so wie jedes Jahr. „Es ist eine Entscheidung, die schmerzt, aber absolut richtig ist“, berichtet Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld der Zeitung.

+++ 12.32 Uhr: Im Kreis Limburg-Weilburg gibt es Probleme mit der Auswertung von Corona-Tests. Wie der Kreis mitteilte, ist die Region von einem bundesweiten Engpass bei Reagenzien betroffen, die für die Auswertung von Abstrichen benötigt werden Das vom Kreis beauftragte Labor könne derzeit nicht alle Corona-Abstriche „zeitnah“ auswerten. „Das Labor hofft, im Laufe der Woche neues Material zu erhalten“, so Landrat Michael Köberle. Auch danach werde es „einige Tage dauern, die vorübergehend konservierten Abstriche abzuarbeiten“. Der Kreis will die Betroffenen informieren, sobald die Ergebnisse vorliegen.

Coronavirus in Hessen: Deutlicher Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen

Erstmeldung vom Dienstag, 01.09.2020, 12.16 Uhr: Frankfurt – In Hessen sind die Corona-Zahlen am Dienstag (01.09.2020) stärker angestiegen als in den Tagen zuvor. Das geht aus den jüngsten Angaben des Robert Koch Instituts (RKI) hervor. Seit Beginn der Pandemie wurde bei insgesamt 15.596 Hessen das Coronavirus Sars-Cov-2 festgestellt. Binnen 24 Stunden kamen 165 Neuinfektionen hinzu (Stand 0 Uhr). Rund 13.500 Menschen gelten inzwischen wieder als geheilt. Das RKI meldete für Hessen außerdem einen weiteren Todesfall. Landesweit starben demnach bislang 532 Menschen, die an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt waren.

+ Ein medizinischer Mitarbeiter hält in einem Testzentrum einen Abstrich. © Ricardo Rubio/EUROPA PRESS/dpa

Die meisten Neuinfektionen gibt es im Schnitt in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 26,9. Die 7-Tage-Inzidenz gibt für jeden Landkreis an, wie viele bestätigte Corona-Fälle es dort innerhalb der vergangenen sieben Tage gab – gemittelt auf 100.000 Einwohner. Wiesbaden liegt in dieser Statistik seit Tagen an der Spitze. Jüngst erließ die Stadt ein Besuchsverbot für die Kliniken. Im Vergleich zum Vortag sank die 7-Tage-Inzidenz in Wiesbaden nun jedoch deutlich.

Corona in Hessen: Offenbach und Frankfurt bleiben Sorgenkinder

Hinter Wiesbaden rangieren bei der 7-Tage-Inzidenz Offenbach (20,2), Frankfurt (18,7) und der Kreis Darmstadt-Dieburg (16,5), wie das RKI berichtet. Insbesondere Offenbach und Frankfurt galten lange als Hessens Sorgenkinder. Die Stadt Offenbach war die erste Region, die einen der Corona-Schwellenwerte überschritt, die das Land ausgegeben hatte. Als eine Art Frühwarnsystem hatte die Landesregierung festgelegt, ab welchem 7-Tage-Inzidenz-Wert erste lokale und regionale Corona-Maßnahmen nötig werden.

Die Inzidenzstufen unseres Präventions- und Eskalationskonzepts bezogen sich nie nur auf die stationäre Versorgung - sie berücksichtigen vor allem auch die Kapazitäten der Gesundheitsämter zur Kontaktpersonennachverfolgung und Quarantäneüberwachung. #Corona — Kai Klose (@StM_Klose) August 27, 2020

Gemäß der Bundesregierung sind strikte Einschränkungen des öffentlichen Lebens ab einer 7-Tage-Inzidenz von 50 vorgesehen. Hessens Eskalationskonzept greift bereits ab einem Wert von 20. Dann gilt die Warnstufe 2, die erste Folgen wie ein erweitertes Meldewesen hat. Mit jeder Warnstufe werden die Konsequenzen schärfer – erst für besonders stark von Corona betroffene Kommunen, dann für ganze Landkreise.

7-Tage-Inzidenz* Erforderliche Maßnahmen weniger als 20 Routinebetrieb, planende Maßnahmen ab 20 Erhöhte Aufmerksamkeit, erweitertes Meldewesen ab 35 Einbindung Planungsstab Covid-19 des HMSI ab 50 Konsequentes Beschränkungskonzept ab 75 Steuerung der medizinischen Lage durch den Planungsstab

* Die 7-Tage-Inzidenz beschreibt die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage in einer Region.

Coronavirus in Hessen: Region reagieren auf Anstieg der Corona-Neuinfektionen

Waren erst nur vereinzelte Region betroffenen, wurde in Hessen zuletzt häufiger die Corona-Warnstufe 2 oder 3 erreicht – zumindest zeitweise. Kreise und kreisfreie Kommunen stimmen sich dann zwar mit dem Land ab, ihnen bleibt aber Spielraum dabei, wie sie auf das Übertreten eines Schwellenwerts reagieren wollen. Die Stadt Offenbach erweiterte beispielsweise erst die Maskenpflicht im Stadtgebiet und verhängte dann eine Quarantänepflicht für Reiserückkehrer. Als Offenbach auch als erste Region in Hessen eine 7-Tage-Inzidenz von 50 erreichte, folgten Verbote für größere Gruppentreffen und Veranstaltungen. (ag/red)

Rubriklistenbild: © Ricardo Rubio/EUROPA PRESS/dpa