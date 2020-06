Hessen: SEK Einsatz in Borken - Vater greift Sohn mit Waffe an

Hessen/Borken - In Hessen kam es in der Kleinstadt Borken zu einem SEK Einsatz. Am Mittwoch, den 03.06.2020 musste ein Spezialeinsatzkommando der Polizei bei einer Streitigkeit zwischen Vater und Sohn eingreifen. Zuvor hatte der Vater, den Sohn mit einer Waffe angegriffen. Dem Angriff ging eine Streitigkeit, aufgrund des Umzuges voraus.

Borken (Hessen): SEK nimmt Angreifer mit Waffe fest

Dem SEK-Einsatz in Borken (Hessen) ging ein Angriff mit einer Waffe voraus. Der 57-jährige Vater ging nach einer Streitigkeit, welche ihren Ursprung im Umzug des 18-jährigen hatte, auf diesen mit einer Waffe los.

Bei dem Angriff mit einer kleineren Machete wurde der Sohn nicht verletzt, denn der Vater verfehlten diesen und traf lediglich das Smartphone des jungen Mannes.

Mit seinem 30-jährigen Begleiter schloss sich der 18-jährige nach dem Angriff mit Waffe in einem Zimmer ein. Von hier aus verständigte er auch die Polizei.

Borken (Hessen): Der Angreifer mit Waffe wurde bei seiner Festnahme von Beamten des SEK verletzt

Diese kam mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) zu dem Mehrfamilienhaus im Scheibenweg in Borke (Hessen). Die Beamten vom Polizeipräsidium Nordhessen, drangen in die Wohnung ein. Dort konnten sie den 57-jährigen, mit Waffe, festnehmen.

Bei der Festnahme erlitt der Vater leichte Verletzungen. Wie diese genau zustande kamen, beantwortete die Polizei in Homberg auf Nachfrage nicht. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht.

Borken (Hessen): Polizei Homburg ermittelt nach SEK-Einsatz weiter

Aufgrund des Angriffs in Borken (Hessen), mit anschließendem SEK-Einsatz, muss sich der Angreifer, mit Waffe, jetzt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. Um die weiteren Tatumstände zu ermitteln, ist die Polizei in Bad Homburg beauftragt.

