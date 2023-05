Fahrkarten-Kontrolleure mit Machete bedroht – Polizei fahndet nach Täter

Von: Caspar Felix Hoffmann

In der S8 von Wiesbaden über Frankfurt nach Hanau bedroht ein Mann zwei Fahrkarten-Kontrolleure mit einer Machete. Die Bahnmitarbeiter flüchten.

Mainz – Zwei Fahrkarten-Kontrolleure sollen in Mainz mit einer Machete bedroht worden sein. Die Kontrolleure waren in der Nacht zum Dienstag (16. Mai) in der S-Bahn-Linie 8 in Richtung Frankfurt unterwegs, wie die Bundespolizei am Mittwoch (17. Mai) mitteilte. Den Angaben zufolge hatte ein bislang unbekannter Täter im Hauptbahnhof die Tür des Zuges blockiert, damit sein Bekannter einsteigen konnte.

Als die Kontrolleure den Mann aufforderten, die Tür freizugeben, habe der Unbekannte eine Machete aus seiner Hose gezogen. Er bedrohte einen der Bahnmitarbeiter, der in ein Abteil rannte und sich dort verschanzte.

Eine S-Bahn der Linie 8 von Wiesbaden über Mainz und Frankfurt nach Hanau verkehrt auf Gleisen in der Nähe des Bahnhofs Mainz-Bischofsheim. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Kontrolleure in der S8 nach Frankfurt mit Machete bedroht

Der später zugestiegene Bekannte habe den Täter beruhigt, sodass dieser die Mitarbeiter in Ruhe ließ. Diese stiegen an einer S-Bahn-Station aus und alarmierten die Polizei. Nach Informationen der Bild-Zeitung wollten der Täter und sein Bekannter über Frankfurt nach Paris reisen.

Die Bahnmitarbeiter hätten wegen des traumatischen Erlebnisses ihren Dienst abbrechen müssen. Eine Fahndung nach dem Täter blieb zunächst erfolglos. Die Ermittlungen dauern an. (cas, dpa)