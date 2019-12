Schafe auf Golfplatz Altenstadt geben Rätsel auf - "Als wären sie vom Himmel gefallen"

Die drei Schafe tauchten am Wochenende plötzlich auf.

Drei Schafe sind plötzlich auf dem Golfplatz in Altenstadt aufgetaucht. Bisher weiß niemand, woher sie kommen.

Altenstadt - Da staunten die Golfer nicht schlecht. Am Samstag hatten sich drei Schafe auf den Golfplatz in Altenstadt verirrt. Die Mitarbeiter entdeckten die tierischen Besucher zuerst an der Abschlagbahn Nummer 10, konnten aber nicht erkennen, wie sie auf das Gelände gelangt waren.

"Sie waren plötzlich da, als wären sie vom Himmel gefallen", sagt Golfplatz-Managerin Lucia Pinsel. Es gebe einen Wildzaun, der aber einige Wege nicht umschließe. Bei den Schafen handle es sich um drei Rhönschafe, ein älteres und zwei jüngere Tiere. Auffällig seien ihre schwarzen Köpfe.

Altenstadt: Golfplatz-Betreiber hofften, die Schafe ziehen einfach weiter

"Wir haben gehofft, sie ziehen weiter" sagt Pinsel. Die Schafe hätten keinen Schaden angerichtet, grasten aber auch am Montag noch auf den Wiesen des Platzes. Sie habe bereits die Polizei kontaktiert, die versuche, über die Ohrmarke der Tiere den Züchter ausfindig zu machen.

Außerdem habe sie mit einem Schäfer aus dem nahegelegenen Enzheim gesprochen. Der halte allerdings eine andere Rasse. Die Betreiber des Golfplatzes, Tel. 0 60 47/98 80 88 freuen sich über Hinweise.

dab