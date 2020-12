Schnee und gefrierender Regen sorgen für Glatteis und Unfälle in Hessen

Auf der B47 hat ein LKW aufgrund von Glatteis seinen Anhänger verloren. Nur einer von vielen Unfällen in der Nacht zu Dienstag in Hessen.

Die Nacht zum Dienstag hat für reichlich Schnee in Hessen gesorgt. Glatteis und überfrierender Regen beeinträchtigen den Verkehr, rund 60 Unfälle wurden gemeldet.

Sperrungen und Staus auf A3 und A7 aufgrund des Wetters

Bei Fulda ereignete sich gegen 23 Uhr ein Unfall auf der A7, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 29-Jähriger auf der A7 auf der linken Fahrbahn mit seinem BMW Richtung Norden, ein 54-Jähriger mit seinem Lastwagen war auf der rechten Fahrbahn unterwegs. Als der 29-Jährige mit seinem BMW auf die linke Fahrbahn wechseln wollte, kam er wahrscheinlich aufgrund von Glatteis ins Schleudern. Ein hinter dem BMW fahrender Kleintransporter konnte nicht mehr abbremsen und fuhr auf das Auto auf. Der Fahrer des Kleintransporters wurde daraufhin verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die A7 wurde zwischen Fulda-Nord und Hünfeld in Fahrrichtung Norden für rund zwei Stunden gesperrt, der Verkehr staute sich auf etwa neun Kilometern.

Zu weitreichenden Beeinträchtigungen kam es laut aktuellen Staumeldungen auch auf der A3 von Limburg in Fahrtrichtung Frankfurt*. Zwischen Bad Camberg und Niedernhausen stockte der Verkehr aufgrund von Schnee und Glätte. In der Nacht waren mehrere Sattelzüge auf der linken und mittleren Spur liegengeblieben und konnten aufgrund der Witterung nicht weiterfahren. Die Lastwagen befanden sich auch am frühen Morgen noch auf der A3, sodass der Verkehr weiterhin beeinträchtigt ist.

Wir schauen nach draußen

welch weiße Pracht

Doch liebe Leuts! -

Gebt fein Acht

Fahrt stets langsam

und mit Bedacht

Damit's heut Morgen

auch nicht kracht ☝



//#FfMVerkehr pic.twitter.com/wYbHvRdapz — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) December 1, 2020

Schwerverletzter auf A67 nach Unfall durch Glätte

Auf der A67 ereigneten sich ebenfalls mehrere Unfälle, wie Einsatzkräfte berichten. So kam es gegen 22 Uhr zwischen Lorsch und Viernheim nach Angaben von Einsatzkräften aufgrund von Glatteis zu einem Unfall, bei dem ein Mann so schwer verletzt wurde, dass er von einem Notarzt behandelt werden musste. Ein mit ihm im Wagen befindlicher Hund wurde bei dem Unfall auf der A67 nicht verletzt.

LKW verliert Anhänger auf B47

Auf der B47 im Odenwaldkreis verlor ein LKW auf der Höhe von Lorsch seinen Anhänger. Wie Einsatzkräfte vor Ort berichten, geriet der Lastwagen gegen 0 Uhr nach ersten Erkenntnissen aufgrund von Glätte ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Infolge des Aufpralls wurde der Anhänger des LKW abgerissen und stürzte in eine Böschung. Die B47 im Odenwaldkreis in Richtung Worms musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Aufgrund der Glätte und des überfrierenden Regens in Hessen weist die Verkehrsagentur des Landes, Hessen Mobil, daraufhin, dass LKW ab einem Gewicht von 3,5 Tonnen nur die rechte Fahrbahn benutzen dürfen. So sollen weitere Unfälle verhindert werden. Insgesamt haben sich nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa bis zum Morgen rund 60 Unfälle ereignet. Neun Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee im Süden von Hessen

Bereits am Montag hatte eisige Kälte weite Teile von Hessen im Griff. Im Verlauf der Nacht zum Dienstag kam es dann zu Schneefällen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach* meldet 1 bis 5 cm Neuschnee für Hessen. In den Hochlagen des Berglandes kann die Menge auf 5 bis 10 cm steigen. So haben sich im Taunus, der Wetterau, im Spessart, der Rhön und dem Rhein-Main-Gebiet in der Nacht Schneefälle ereignet.

Im Odenwald und dem Vogelsberg sind noch bis zu 15 cm Neuschnee möglich. Auch am Vormittag kann es in einigen Bereichen zu Glatteis durch überfrierenden Regen kommen. Im Tagesverlauf nimmt die Glatteisgefahr laut DWD rasch ab. (Marcel Richters mit 5vision.media, KeutzTV News und Agenturen)