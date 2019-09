40-Jähriger erleidet während der Fahrt Herzinfarkt  - mit fatalen Folgen

Nach einem Unfall in Fränkisch-Crumbach in Hessen ist ein Mann gestorben. Er hatte im Auto einen Herzinfarkt bekommen.

Im Odenwaldkreis hat ein 40-Jähriger einen Unfall verursacht. Er hat während der Fahrt einen Herzinfarkt bekommen.

Fränkisch-Crumbach - Der Unfall ereignete sich am Montag (02.09.2019) um 11.15 Uhr in der Rodensteiner Straße in Fränkisch-Crumbach (Odenwaldkreis). Die Polizei geht davon aus, dass ein 40-Jähriger aus dem benachbarten Brensbach wegen eines Herzinfarkts die Kontrolle über seinen Kleinwagen verloren hatte. Deshalb streifte sein Auto einen entgegenkommenden Kleinwagen.

Fränkisch-Crumbach Hessen: Unfall nach Herzinfarkt

Der Mann aus Brensbach wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Kreiskrankenhaus Groß-Umstadt gebracht. Dort starb er später. Die weiteren Beteiligten des Unfalls blieben unverletzt, teilt die Polizei mit. An beiden Autos entstanden lediglich Lackschäden.

Der Mann aus Brensbach wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Kreiskrankenhaus Groß-Umstadt gebracht. Dort starb er später. Die weiteren Beteiligten des Unfalls blieben unverletzt, teilt die Polizei mit. An beiden Autos entstanden lediglich Lackschäden.

kke

