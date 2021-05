Unbekannte setzen 20 verwahrloste Kaninchen in Bad Hersfeld aus - Passant rettet die Tiere

Polizei ermittelt

Unbekannte haben 20 Kaninchen ausgesetzt

Unbekannte Täter haben 20 Kaninchen in einem schlechten gesundheitlichen Zustand in Bad Hersfeld ausgesetzt. Glücklicherweise fand ein Passant die hilflosen Tiere. Jetzt ermittelt die Polizei.

Bad Hersfeld - Ein aufmerksamer Passant fand am Mittwochabend, 19. Mai, gegen 20.45 Uhr auf dem Radweg in der Nähe des Tierheims in der Straße „Am Ententeich“ in Bad Hersfeld in Hessen eine Transportbox mit 20 Kaninchen, berichtet die Polizei*. Die Tiere seien in gesundheitlich schlechtem Zustand gewesen.

„Der Mann ergriff die Initiative und meldete sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld, welche Kontakt zu verschiedenen Tierhilfsorganisationen aufnahm", erklären die Beamten. Die Tiernothilfe Rotenburg an der Fulda habe die Tiere noch am selben Abend übernommen und versorgt. Laut Polizei geht es den Tieren mittlerweile besser.