Hessentag 2020 in Bad Vilbel: Diese Künstler treten auf

Auf dem Hessentag 2020 in Bad Vilbel werden diese Künstler auf der Bühne des hr3 Festivals ihren Auftritt haben.

Bad Vilbel - 2020 wird der Hessentag erstmals nach Bad Vilbel ziehen und seine Tore für die zahlreichen Besucherinnen und Besucher öffnen. Das zehntägige Volksfest feiert seit 1961 jährlich das Bundesland Hessen, seine Traditionen und seine Bürger.

Bad Vilbel: Hessentag wieder mit hr3 Festival

Was auch neben den ganzen Traditionen auf keinen Fall fehlen darf in Bad Vilbel, ist die musikalische Untermalung des großen Festes. Jedes Jahr warten die Menschen gespannt auf die Bekanntgabe der Acts, jetzt hat der Hessentag auf seiner Facebook-Seite die ersten zwei Musiker für das hr3 Festival im Jahr 2020 enthüllt. Dieses wird am 5. und 6. Juni auf dem Gelände des Hessentages stattfinden.

Den Anfang in Bad Vilbel macht Max Giesinger, der Mann mit den Hits "80 Millionen" und "Wenn sie tanzt" in der Hessentagsarena, der die Bühne rocken soll.

Und es geht gleich weiter! Der zweite Live-Act beim hr3-Festival ist "The Boss Hoss", die mit ihrer "Black is Beautiful Summer 2020" Tour Halt beim Hessentag machen.

Karten gibt es ab dem 11. November im Hessentags-Kartenbüro, bei Frankfurt Ticket TheinMain und allen Vorverkaufsstellen.