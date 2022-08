Hessentag 2023 mit Silbermond und Bülent Ceylan

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Die Band Silbermond und der Comedian Bülent Ceylan werden im kommenden Jahr beim Hessentag in Pfungstadt auf der Bühne stehen. Weitere Acts sollen in den kommenden Wochen und Monaten bekannt gegeben werden, wie die Veranstalter am Montag mitteilten.

Pfungstadt - Nachdem das Landesfest drei Jahre in Folge coronabedingt abgesagt werden musste, soll es 2023 wieder stattfinden, und zwar vom 2. bis 11. Juni. Das Konzert von Silbermond ist für den 9. Juni geplant, der Auftritt von Bülent Ceylan für den 5. Juni.

Den Hessentag gibt es seit 1961. Das Motto im kommenden Jahr lautet „Pfungstadt zieht an!“. Die südhessische Kommune richtete das Fest bereits 1973 aus und will 50 Jahre später wieder in der Stadt feiern. Nach Angaben der Kommune soll es rund 1000 größere und kleinere Veranstaltungen geben. Der letzte Hessentag war 2019 mit Hunderttausenden Besuchern in Bad Hersfeld ausgerichtet worden. dpa