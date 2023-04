Hessentag in Pfungstadt findet trotz Kostenanstieg statt

Der Hessentag in Pfungstadt kann trotz gestiegener Kosten stattfinden. Die Stadtverordneten der südhessischen Kommune stimmten am Mittwochabend für die Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro. Es hätten 20 mit Ja und 13 mit Nein gestimmt bei zwei Enthaltungen, teilte Pfungstadts Bürgermeister Patrick Koch (SPD) mit.

Pfungstadt - Wegen höherer Preise für Sicherheits-, Verkehrs- und Sanitätsdienste wird die zehntägige Veranstaltung im Juni etwa 1,9 Millionen Euro teurer als ursprünglich geplant. Insgesamt belaufen sich die kalkulierten Kosten für das Fest jetzt auf 10,6 Millionen Euro.

Hätten die Stadtverordneten gegen die Bereitstellung der Mehrkosten gestimmt, wären damit alle bisher erteilten Aufträge oder eingegangenen Verträge mit entsprechenden Ersatzansprüchen verbunden gewesen. Deren Volumen hatte die Stadt zuvor nicht beziffern können. dpa