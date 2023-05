Hessentagspaar besucht Landtag

Die Abgeordneten im Landtag bei einer Sondersitzung. © Arne Dedert/dpa

Nach drei Jahren Corona-Pause hat wieder ein Hessentagspaar den Landtag in Wiesbaden besucht. In Tracht gekleidet luden Natalie Reining und Simon Schmitz am Dienstag zum Auftakt der Plenardebatte die Abgeordneten nach Pfungstadt ein. Dort soll das Landesfest vom 2. bis 11. Juni über die Bühne gehen.

Wiesbaden - Der Bürgermeister der südhessischen 25.000-Einwohner-Stadt, Patrick Koch (SPD), sagte im Landtag, Pfungstadt werde mit rund 600.000 erwarteten Besuchern „das größte Landesfest der Bundesrepublik feiern“. Höhepunkt werde der Hessentagsumzug mit mehr als 110 Zugnummern sein.

Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) sagte, Pfungstadt richte nach 1973 und damit nach 50 Jahren bereits zum zweiten Mal den Hessentag aus. Dieses Fest steht nach ihren Worten „für ein intensives Heimat- und Gemeinschaftsgefühl und ist ein fester Bestandteil der Identität unseres Landes“. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sprach von einer „Traditionsveranstaltung, die Menschen aus ganz Hessen zusammenführt und die vielen Facetten unseres Landes zeigt“. Das Motto des Festes lautet „Pfungstadt zieht an“. dpa