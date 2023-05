Hessentagspaar lädt Abgeordnete zu Fest nach Pfungstadt ein

Eine Sitzung des Hessischen Landtags. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Vor dem Start der Plenardebatten im Landtag besucht am Dienstag (14.00 Uhr) das diesjährige Hessentagspaar das Landesparlament in Wiesbaden. In Tracht gekleidet wollen Natalie Reining und Simon Schmitz die Abgeordneten ins südhessische Pfungstadt einladen, wo vom 2. bis 11. Juni das Landesfest gefeiert wird. Außerdem steht am ersten von drei Plenartagen eine Regierungserklärung von Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) auf dem Programm.

Wiesbaden - Anschließend wird unter anderem der Gesetzesentwurf zum Naturschutz beraten. Er sieht unter anderem ein landesweites Verbot von Schottergärten vor. dpa