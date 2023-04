Hessische Obstbauern beginnen mit der Erdbeerernte

Reife und unreife Erdbeeren sind in einem Gewächshaus aus Folien und Gestänge zu sehen. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In Hessen geht die Erdbeerernte los. Die ersten Betriebe beginnen damit, die süßen Früchte von den Feldern zu holen. Am Dienstag (12.00 Uhr) eröffnet beispielsweise Obstbauer Reiner Paul in Wallau im Main-Taunus-Kreis die Erntesaison. Im Jahr 2021 nutzten in Hessen rund 170 Bauernhöfe etwa 1140 Hektar Fläche zum Anbau von Erdbeeren, aktuellere Zahlen für das Jahr 2022 liegen noch nicht vor.

Hofheim/Wallau - Geerntet wurden damals rund 5500 Tonnen Erdbeeren. Die größten Flächen befanden sich im Wetteraukreis und im Kreis Darmstadt-Dieburg. dpa