Heuchelheim: Großer Polizeieinsatz! Mann verletzt Frau schwer - Noch mit Kindern in Haus? 

Der Bereich in Heuchelheim ist weiträumig abgesperrt.

Aufregung am Dienstagabend in Heuchelheim: Ein Mann hat für einen großen Polizeieinsatz gesorgt.

Heuchelheim - Ein Mann hat in Heuchelheim offenbar eine Frau "sehr schwer" mit einem Messer verletzt. Sie konnte offenbar aus einem Haus, dem Tatort, fliehen und wurde in der Nähe aufgefunden. Es soll sich um eine Beziehungstat handeln. Der Einsatz der Polizei vor Ort läuft aktuell (20.46 Uhr) noch.

Heuchelheim: Offenbar gab es bereits vorher häufiger Streit

Die Frau -bei der 24-Jährigen soll es sich um die Partnerin oder Ex-Partnierin des Verdächtigen handeln - befindet sich im Krankenhaus. Es hatte offenbar bereits häufiger Streit gegeben. Bei der Polizei ist von einem "Faimilienstreit" die Rede.

Heuchelheim: Polizei versucht, Mann zum Aufgeben zu überrreden

Der Einsatz der Polizei vor Ort an der Rodheimer Straße in Heuchelheim läuft jedoch noch: Der Mann, ein 28-Jähriger, soll sich mit drei Kindern in einem Haus befinden. Die Polizei versucht, ihn zum Aufgeben zu überreden.