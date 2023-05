Heftige Auseinandersetzung am Bahnhof – ein Mann offenbar schwer verletzt

Von: Erik Scharf

Am Bahnhof in Heusenstamm eskaliert eine Auseinandersetzung zweier Gruppen. © 5vision.news

Am Bahnhof in Heusenstamm sind offenbar zwei Gruppen aneinandergeraten. Für zwei Männer endete die Auseinandersetzung im Krankenhaus.

Heusenstamm – Schockierende Szenen haben sich am Montagabend (15. Mai) am Bahnhof in Heusenstamm abgespielt. Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen sorgte für einen Großeinsatz der Polizei. Das berichtet die Agentur 5vision.news,

Demnach sollen zwei 18-Jährige durch Messerstiche nach ersten Angaben teils schwer verletzt worden sein. Die Männer seien in umliegende Kliniken gebracht worden. Über die Hintergründe der Tat gibt es noch keine Erkenntnisse, die Täter befänden sich noch auf der Flucht, wie 5vision.news berichtet. Der Vorfall ist von der Polizei bislang noch nicht bestätigt worden. (esa)

