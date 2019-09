Radfahrer schlägt Autofahrer ins Gesicht - doch damit nicht genug

In Heusenstamm in Hessen hat ein Radfahrer einen Autofahrer ins Gesicht geschlagen. Er hatte einen orangefarbenen Fahrradanhänger dabei.

Heusenstamm - Ein aggressiver Fahrradfahrer geriet am Freitagabend in der Frankfurter Straße in Heusenstamm (Landkreis Offenbach) mit einem Autofahrer aneinander. Aus bislang unbekannten Gründen schlug der Radfahrer zuerst mit der Hand gegen die Fahrerscheibe des Audi A4.

Der 46-jährige Fahrer hielt daraufhin in Höhe einer Bankfiliale in Heusenstamm an, um mit dem Radfahrer zu sprechen, und öffnete das Fenster. „Dazu war der Unbekannte scheinbar nicht bereit“, teilt die Polizei mit. Er schlug dem Audi-Fahrer durch das offene Fenster mit der Faust ins Gesicht, heißt es im Polizeibericht.

„Um weiterer Konfrontation aus dem Weg zu gehen“, so die Polizei, „schloss der 46-Jährige das Fenster“. Daraufhin habe der Radfahrer den linken Außenspiegel des Audi abgetreten.

So beschreibt die Polizei den aggressiven Radfahrer in Heusenstamm:

Er ist circa 1,80 Meter groß und füllig.

Er trug einen orangefarbenen Helm und eine orangefarbene Jacke.

Er soll ein helles Fahrrad mit auffällig orangefarbenem Fahrradanhänger gefahren haben.

Sachdienliche Hinweise von Zeuginnen und Zeugen nimmt die Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104/6908-0 entgegen.

